Vluchten vanaf Eindhoven Airport vanavond geannuleerd

Op Eindhoven Airport is donderdagavond weer vliegverkeer mogelijk. 's Middags annuleerde het vliegveld vijf vluchten vanwege problemen met de bezetting op Schiphol-Oost en was de vrees dat er de rest van de avond ook geen vliegtuigen meer konden landen, maar dat is niet het geval. De vijf vluchten die werden geschrapt, blijven wel geannuleerd.

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Rond vijf uur meldde een woordvoerder van Eindhoven Airport dat vliegtuigen niet konden landen. Opstijgende vliegtuigen konden wel nog vertrekken. "Dit is heel vervelend", zei de woordvoerder.

Radarluchtverkeerleiding op Schiphol-Oost

Eindhoven Airport maakt gebruik van het militaire vliegveld in Eindhoven. De luchtverkeerstoren is onderdeel van die vliegbasis. Maar voordat deze vliegtuigen op de radar van de luchtverkeerstoren in Eindhoven verschijnen, worden ze eerst begeleid door de radarluchtverkeersleiding op Schiphol-Oost.

Uiteindelijk konden vijf vliegtuigen door de problemen donderdagavond niet meer terugkeren naar Eindhoven. Inmiddels zijn de problemen met de bezetting op Schiphol-Oost opgelost. De rest van de avond kunnen vluchten daarom weer op het vliegveld landen.