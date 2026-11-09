50.000 mensen sneller aan een huis: deze steden worden eerst geholpen

Roosendaal krijgt hulp van het Rijk om de bouw van duizenden woningen te versnellen. De gemeente is samen met vier andere steden aangewezen als Nationaal Grootschalige Woningbouwlocatie. Dat heeft het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekendgemaakt. In Brabant hoort ook de gemeente Best daarbij.

In vijf regio’s moeten de komende jaren met steun van het Rijk ongeveer 25.000 woningen worden gebouwd. Naast Roosendaal zijn hiervoor locaties in Best, Assen, Middelburg, Vlissingen, Veere en het Zuid-Hollandse Zuidplas aangewezen. In totaal kunnen ruim 50.000 woningzoekenden hierdoor aan een huis worden geholpen.

Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is maandagochtend in Roosendaal om haar besluit toe te lichten. In Roosendaal gaat het de komende tijd om zo’n vijf- tot zesduizend woningen. De aanwijzing als nationale woningbouwlocatie moet helpen om die bouwplannen te versnellen.

Meer dan afgesproken

Met de vijf nieuwe plekken komt het aantal nationaal grootschalige woningbouwlocaties in Nederland op 31. Dat is één meer dan in het coalitieakkoord was afgesproken.