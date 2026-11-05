Extra belasting voor Paaspop en 7th Sunday: Meierijstad zet plan door

Ondanks protesten van de drie grote festivals komt er toch een nieuwe zogeheten belasting op vermaak in Meierijstad. De gemeenteraad stemde donderdagavond in met een taks van 1,50 euro per betalende bezoeker per dag voor Paaspop, 7th Sunday en Harmony of Hardcore. De extra belasting moet op 1 januari 2028 in gaan. "Dit is bijna een festival op zich geworden", vertelt SP-raadslid Jos Schraven.

Al langer praat de gemeente over een extra heffing voor de drie grote festivals. De reden hiervoor is dat bezoekers gebruikmaken van de infrastructuur en voorzieningen binnen de gemeente. En daar wil de gemeente iets voor terugzien.

Rekening alleen voor Paaspop, 7th Sunday en Harmony of Hardcore

In eerdere plannen werd nog gerekend met een tarief van 3 euro, maar dat bedrag is inmiddels gehalveerd. Die extra belasting moet de gemeente jaarlijks zo'n 307.500 euro opleveren en geldt alleen voor de zogenoemde categorie C-evenementen.

Dat zijn grote evenementen "met veel impact op de omgeving en het verkeer". In Meierijstad gaat het op dit moment om Paaspop, Harmony of Hardcore en 7th Sunday. Samen goed voor ruim 200.000 festivalbezoeken.

'60 cent zou redelijk zijn'

De politieke partij Hart stelde samen met de D66 nog voor om de vermaakbelasting te verlagen naar 60 eurocent per betalende bezoeker per dag. "Natuurlijk mogen we van organisatoren van grote evenementen een bijdrage verwachten voor de extra kosten die evenementen voor de gemeente met zich meebrengen", vertelt Mirjam van Esch van Hart.

"Maar die bijdrage moet wel uitlegbaar en redelijk zijn." De festivals zouden de gemeente jaarlijks zo'n 123.000 euro kosten. Met die 60 cent zouden volgens Hart alle kosten vanuit de gemeente gedekt moeten zijn. Maar de meerderheid van de raad stemde niet in met het verlagen van de belasting.