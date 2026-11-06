Omstreden vastgoedhandelaar uit Breda zit achter omstreden flat in Arnhem

De Bredase vastgoedhandelaar Marcel van Hooijdonk blijkt de man achter de omstreden Paasbergflat in Arnhem. Het gebouw staat al jaren grotendeels leeg, werd gekraakt en moest kort geleden worden ontruimd door ernstig brandgevaar. In Breda kwam Van Hooijdonk al vaker in opspraak door klachten van huurders, rechtszaken en zijn manier van zakendoen.

Dat meldt Omroep Gelderland. De Paasbergflat aan de Bronbeeklaan is al jaren onderwerp van discussie in Arnhem. Het voormalige woonzorgcentrum verkeert in slechte staat. Nadat de krakers eruit waren, moest het gebouw worden afgesloten. Omdat er meerdere keren brand uitbrak, is er nu permanent toezicht.

Officieel is Stichting Zorgwonen Bronbeek eigenaar van de flat. De naam van Van Hooijdonk komt niet voor in de registratie van de Kamer van Koophandel. Daar staat Johan Smeekens als bestuurder en oprichter. Toch blijkt de Bredase vastgoedhandelaar degene die achter de stichting zit.

Pas laat ontdekt

De gemeente Arnhem kwam daar naar eigen zeggen pas vijf weken geleden achter. Tot die tijd verliep het contact met de stichting vooral via adviseurs en advocaten. Dat is opvallend, want de gemeente is niet alleen handhaver, maar ook eigenaar van de grond waarop de flat staat.

Buurtbewoners wisten al veel langer dat Van Hooijdonk achter de Paasbergflat zat. In een brief aan de gemeente uit oktober 2025 staat zijn naam al. Ook Van der Huizen Vastgoedbeheer, een van de bedrijven van de Bredase vastgoedhandelaar, was betrokken bij de verhuur van appartementen in het complex.

Vaker in opspraak

De naam van Van Hooijdonk duikt al jaren op in verhalen over misstanden op de woningmarkt. Er waren rechtszaken over onder meer bedreiging van huurders, hoge huren en slechte woonomstandigheden.