Omstreden vastgoedhandelaar uit Breda zit achter omstreden flat in Arnhem
De Bredase vastgoedhandelaar Marcel van Hooijdonk blijkt de man achter de omstreden Paasbergflat in Arnhem. Het gebouw staat al jaren grotendeels leeg, werd gekraakt en moest kort geleden worden ontruimd door ernstig brandgevaar. In Breda kwam Van Hooijdonk al vaker in opspraak door klachten van huurders, rechtszaken en zijn manier van zakendoen.
Dat meldt Omroep Gelderland. De Paasbergflat aan de Bronbeeklaan is al jaren onderwerp van discussie in Arnhem. Het voormalige woonzorgcentrum verkeert in slechte staat. Nadat de krakers eruit waren, moest het gebouw worden afgesloten. Omdat er meerdere keren brand uitbrak, is er nu permanent toezicht.
Officieel is Stichting Zorgwonen Bronbeek eigenaar van de flat. De naam van Van Hooijdonk komt niet voor in de registratie van de Kamer van Koophandel. Daar staat Johan Smeekens als bestuurder en oprichter. Toch blijkt de Bredase vastgoedhandelaar degene die achter de stichting zit.
Pas laat ontdekt
De gemeente Arnhem kwam daar naar eigen zeggen pas vijf weken geleden achter. Tot die tijd verliep het contact met de stichting vooral via adviseurs en advocaten. Dat is opvallend, want de gemeente is niet alleen handhaver, maar ook eigenaar van de grond waarop de flat staat.
Buurtbewoners wisten al veel langer dat Van Hooijdonk achter de Paasbergflat zat. In een brief aan de gemeente uit oktober 2025 staat zijn naam al. Ook Van der Huizen Vastgoedbeheer, een van de bedrijven van de Bredase vastgoedhandelaar, was betrokken bij de verhuur van appartementen in het complex.
Vaker in opspraak
De naam van Van Hooijdonk duikt al jaren op in verhalen over misstanden op de woningmarkt. Er waren rechtszaken over onder meer bedreiging van huurders, hoge huren en slechte woonomstandigheden.
In 2022 besteedde het BNNVARA-programma BOOS meerdere uitzendingen aan de vastgoedhandelaar. Presentator Tim Hofman ging op zoek naar Van Hooijdonk, die er volgens het programma alles aan deed om buiten beeld te blijven. Ook de problemen in een Arnhemse flat kwamen daarbij aan bod. Eerder was hij onderwerp van het SBS-programma Foute Boel.
Ook in Breda is Van Hooijdonk geen onbekende. Hij bezit en verhuurt vastgoed in de stad en kwam meerdere keren in conflict met het gemeentebestuur. Zo moest de gemeente Breda in 2024 van de rechter ruim anderhalf miljoen euro schadevergoeding aan hem betalen. De zaak draaide om het blokkeren van de verkoop van twee panden aan de Catharinastraat. Een van de beoogde kopers was een investeringsmaatschappij van dj Tiësto.
Onderzoek geweigerd
De problemen rond de Paasbergflat begonnen nadat het voormalige bejaardenhuis in 2017 de deuren sloot. Een jaar later verkocht de DrieGasthuizenGroep het gebouw aan een particuliere belegger. Die verkocht het enkele maanden later met een winst van ongeveer 900.000 euro door aan Stichting Zorgwonen Bronbeek.
In 2020 wilden de stichting en de gemeente het gebouw ombouwen tot een wooncomplex. Daarvoor moest het bestemmingsplan worden aangepast. Dat gebeurde, maar daarna weigerde de stichting mee te werken aan een Bibob-onderzoek. Daarmee wilde de gemeente de achtergrond van de betrokken partijen onderzoeken en mogelijke misstanden voorkomen.
Door die weigering kwam het plan niet verder en staat de flat nog altijd grotendeels leeg.
Mogelijke verkoop
Er wordt nu gepraat over verkoop van het gebouw. Vastgoedontwikkelaar REB Projects uit Amsterdam heeft belangstelling om de Paasbergflat samen met woningcorporatie Portaal weer bewoonbaar te maken.
De gemeente heeft een voorkeursrecht op het gebouw. Dat betekent dat de eigenaar het gebouw eerst aan de gemeente moet aanbieden als die het wil verkopen. Ook Stichting Zorgwonen Bronbeek schuift volgens de gemeente aan bij de gesprekken.
Dat de gemeente nu rechtstreeks te maken krijgt met Marcel van Hooijdonk, is een opvallende nieuwe ontwikkeling in een dossier dat al jaren voortsleept.