Zorgverzekeraars maken zich niet zo'n zorgen als ziekenhuispersoneel ETZ

Zorgverzekeraars zeggen de zorgen van het ziekenhuispersoneel van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg te snappen. Zelf maken ze zich echter geen zorgen. Verpleegkundigen, gynaecologen en kinderartsen van het ETZ maken zich grote zorgen over een langere route van de verloskamers naar de operatiekamer.

Lav Lukač Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Zorgverzekeraars CZ, Zilveren Kruis, VGZ en Menzis laten na een rondvraag van Omroep Brabant weten dat ze zich geen zorgen te maken. "We hebben van het ziekenhuis begrepen dat er vooraf zorgvuldig naar de maatregelen is gekeken en dat er voldaan wordt aan de richtlijnen", vertelt Zilveren Kruis. "Daarnaast hebben ze afstemming gehad met de toezichthouder IGJ." Dat is de onafhankelijke toezichthouder voor de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg.

"We begrijpen dat deze verandering mogelijk ook vragen en misschien zorgen oproept bij onze verzekerden die gaan bevallen in het ETZ."

Wat is het probleem? Verpleegkundigen, gynaecologen en kinderartsen van het ETZ maken zich grote zorgen over een langere route van de verloskamers naar de operatiekamer. Door het sluiten van de nabijgelegen operatiekamers in de nacht moeten vrouwen voor spoedoperaties straks naar de nieuwbouw. Dat duurt acht minuten en dat vindt het personeel te lang. Het ziekenhuis is het daar niet mee eens en zegt dat de zorg veilig blijft. Nu duurt de route volgens verpleegkundigen ongeveer anderhalve minuut. Ze zijn bang dat de extra reistijd gevaarlijk kan zijn als een moeder of baby onmiddellijk hulp nodig heeft.

"Verzekerden kunnen altijd zelf bepalen waar ze terecht willen voor behandeling."