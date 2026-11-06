Omar E. reed twee moeders en twee kinderen dood en moet nu jaren de cel in

Roosendaler Omar E. (31) krijgt een hogere celstraf voor het doodrijden van twee moeders en twee kinderen, in Oud Gastel in 2022. Het hof in Den Bosch veroordeelt hem tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf Dat is meer dan is geëist. Hij moet meteen de gevangenis in. Volgens het hof heeft de Roosendaler "welbewust zeer gevaarlijk rijgedrag" vertoond. En "onnoemelijk veel leed" veroorzaakt. De Roosendaler mag ook tien jaar lang geen enkel motorvoertuig besturen, "ter bescherming van de verkeersveiligheid".

Willem-Jan Joachems Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het hof komt tot een hogere straf dan de rechtbank, omdat het uitgaat van een andere juridische uitleg. Het hof rekent hem niet alleen roekeloos rijden aan, maar ook veel te hard rijden, bumperkleven en rechts inhalen. Dat is strafverzwarend en betekent dat je een hogere straf kan opleggen. "Door het handelen van de man, ook al is het één en hetzelfde handelen, is er niet slechts één dodelijk slachtoffer te betreuren, maar vier, en dat vindt het hof straf verhogend", schrijven de rechters. Leed

Het hof staat in de uitspraak van vrijdag uitgebreid stil bij het leed voor nabestaanden en ooggetuigen. "Door zijn handelen heeft de verdachte die bewuste avond drie leden van het gezin (..), waaronder twee kinderen, die nog een heel leven voor zich hadden moeten hebben, en de moeder van het gezin (..) het meest kostbare dat een mens bezit, het recht op leven, ontnomen." "De dood van de slachtoffers betekent voor de nabestaanden het immens pijnlijke en onomkeerbare verlies van hun dierbaren die op een compleet onverwacht moment op gruwelijke wijze uit hun leven zijn weggerukt," schrijft het hof.

Er was op 2 oktober zes jaar gevangenisstraf geëist tegen Omar E. voor roekeloos rijden en tien jaar rijontzegging. De advocaat vroeg om vrijspraak. Bovendien vindt hij de rijontzegging onnodig. Spijt

E. vertelde tijdens de behandeling van het hoger beroep over de fatale crash. "Ik heb er heel veel spijt van. Ik had nooit zo hard mogen rijden." Nabestaanden en ook de aanklager geloven niks van zijn spijtbetuiging. E. benadrukte: "Denkt u echt dat ik een ongeluk wou? Ik heb nooit gewild dat dit zou gebeuren. Ik heb er ook superveel spijt van." Tijdens het hoger beroep vertelden nabestaanden hoe het verlies hen nog dagelijks bezighoudt. Een van de nabestaanden omschreef E. als: "gaspedaalverslaafde wegpiraat". E. reageerde nog met: "Ik vind het verschrikkelijk voor jullie wat er is gebeurd." En hij zei ook dat hij eventueel contact wil met de nabestaanden. "Als jullie willen praten dan sta ik daar voor open."

Het ongeluk Omar E. reed op 2 september 2022 in een Duitse huurauto over bedrijventerrein Borchwerf vanuit Roosendaal, richting de A17. De verkeerslichten waren uitgevallen door een storing en knipperden oranje. E. gaf flink gas op de voorrangsweg. Hij was aan het bumperkleven en haalde rechts in. De auto reed op zijn top even zeker 152 kilometer per uur, meer dan drie keer harder dan daar is toegestaan. Uit een zijstraat van rechts kwam een auto. Daarin zaten twee moeders en drie kinderen uit Bosschenhoofd. Regina zat achter het stuur, naast haar zat de dochter van Wieteke. Moeder Wieteke zelf zat achterin met de kinderen van Regina, Erik en Anke. Toen de auto overstak, maakte die geen schijn van kans. Haar was ook niks te verwijten. De wagen werd geramd. De twee moeders en twee kinderen overleefden de enorme klap niet. Een ander kind raakte gewond.