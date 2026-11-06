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Voor Minke is weekendopvang van zoon Lode onmisbaar, maar die verdwijnt
De zorg voor haar gehandicapte zoon Lode vraagt veel van oud-tophockeyster Minke Booij en haar gezin. Lode heeft dag en nacht intensieve zorg nodig en logeert daarom regelmatig een weekend bij een zorginstelling. Dat geeft het gezin lucht, om daarna weer door te kunnen. Maar binnenkort stopt de logeeropvang en een geschikte andere plek is niet zomaar gevonden. Daarmee dreigt een belangrijke vorm van ondersteuning voor het gezin weg te vallen.
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