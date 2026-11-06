Als enige Nederlander haalde Peter een vijandelijk toestel neer sinds WOII

Hij staat bekend als 'Wobble' en 'The MiG-Killer'. Oud-F-16-piloot Peter Tankink schreef geschiedenis door als enige Nederlandse vlieger sinds de Tweede Wereldoorlog een vijandelijk gevechtsvliegtuig neer te halen. Zijn bijzondere carrière is nu vastgelegd in een biografie. Een mooie aanleiding om terug te blikken op zijn spannendste avonturen hoog in de lucht.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet