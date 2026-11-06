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VRIJDAG

Als enige Nederlander haalde Peter een vijandelijk toestel neer sinds WOII

Hij staat bekend als 'Wobble' en 'The MiG-Killer'. Oud-F-16-piloot Peter Tankink schreef geschiedenis door als enige Nederlandse vlieger sinds de Tweede Wereldoorlog een vijandelijk gevechtsvliegtuig neer te halen. Zijn bijzondere carrière is nu vastgelegd in een biografie. Een mooie aanleiding om terug te blikken op zijn spannendste avonturen hoog in de lucht.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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VRIJDAG is iedere vrijdag te zien om 17.48 uur op Omroep Brabant.

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