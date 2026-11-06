Deze Brabanders zijn opgeroepen voor het Nederlands elftal

Virgil van Dijk en Bart Verbruggen uit Breda, Robin Roefs uit Heeswijk-Dinther en Cody Gakpo uit Eindhoven zijn opgeroepen voor het Nederlands elftal. Ook de PSV’ers Ruben van Bommel, Lutsharel Geertruida en Guus Til melden zich maandag in Zeist. Brabant is daarmee weer goed vertegenwoordigd.

Marieke Smid Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bondscoach Xavi Hernández maakte zijn selectie vrijdag bekend. De spelers zijn nodig voor de laatste interlands in de groepsfase van de Nations League, tegen Griekenland en Duitsland.

Nederland ontvangt Griekenland op vrijdag 13 november in de Johan Cruijff Arena. Drie dagen later sluit Oranje de groepsfase af met een uitwedstrijd tegen Duitsland in Berlijn. Strijd om kwartfinales

Nederland en Griekenland leiden de poule met acht punten. Duitsland heeft vijf punten en Servië is nog puntloos. De beste twee ploegen kwalificeren zich voor de kwartfinales.