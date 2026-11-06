Geen verkeersleiders op Schiphol, geen vluchten in Eindhoven: zo zit dat

Eindhoven Airport en Schiphol liggen ruim 100 kilometer uit elkaar. Toch ontstonden er donderdag problemen op de Eindhovense luchthaven omdat er op het vliegveld in Amsterdam te weinig personeel was. Eindhoven Airport annuleerde vijf vluchten. Hoe zit dit precies?

Temmie van Uden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Hoe werkt de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport?

Eindhoven Airport maakt gebruik van het militaire vliegveld in Eindhoven: vliegbasis Eindhoven. De luchtverkeersleiders die voor Eindhoven Airport werken, zijn in dienst van Defensie. Militairen houden in een verkeerstoren in de gaten wat er op de grond en in de lucht gebeurt. Het commerciële vliegverkeer rond Eindhoven moet dus ook eerst begeleid worden door de militairen. Waarom konden vliegtuigen in Eindhoven donderdagmiddag niet landen en vertrekken door een probleem op Schiphol?

De luchtverkeersleiding van Eindhoven en die in Amsterdam staan nauw met elkaar in verbinding. Alle vluchten die op Eindhoven Airport landen en opstijgen, worden begeleid door de luchtverkeersleiding in Eindhoven. Maar zodra de vliegtuigen niet meer in de buurt van Eindhoven zijn, nemen de militaire verkeersleiders op Schiphol-Oost het over en begeleiden zij het vliegverkeer. Door een personeelstekort aan de luchtverkeerstorens op Schiphol-Oost, komt Eindhoven Airport dus wel eens in de problemen.