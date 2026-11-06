Geen verkeersleiders op Schiphol, geen vluchten in Eindhoven: zo zit dat
Eindhoven Airport en Schiphol liggen ruim 100 kilometer uit elkaar. Toch ontstonden er donderdag problemen op de Eindhovense luchthaven omdat er op het vliegveld in Amsterdam te weinig personeel was. Eindhoven Airport annuleerde vijf vluchten. Hoe zit dit precies?
Hoe werkt de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport?
Eindhoven Airport maakt gebruik van het militaire vliegveld in Eindhoven: vliegbasis Eindhoven. De luchtverkeersleiders die voor Eindhoven Airport werken, zijn in dienst van Defensie. Militairen houden in een verkeerstoren in de gaten wat er op de grond en in de lucht gebeurt. Het commerciële vliegverkeer rond Eindhoven moet dus ook eerst begeleid worden door de militairen.
Waarom konden vliegtuigen in Eindhoven donderdagmiddag niet landen en vertrekken door een probleem op Schiphol?
De luchtverkeersleiding van Eindhoven en die in Amsterdam staan nauw met elkaar in verbinding. Alle vluchten die op Eindhoven Airport landen en opstijgen, worden begeleid door de luchtverkeersleiding in Eindhoven. Maar zodra de vliegtuigen niet meer in de buurt van Eindhoven zijn, nemen de militaire verkeersleiders op Schiphol-Oost het over en begeleiden zij het vliegverkeer.
Door een personeelstekort aan de luchtverkeerstorens op Schiphol-Oost, komt Eindhoven Airport dus wel eens in de problemen.
Eindhoven kan dus niet zonder de radarverkeersleiding op Schiphol?
Klopt. De verkeerstoren in Eindhoven kan niet zelfstandig het hele traject van een vliegtuig vanuit het Nederlandse luchtruim van en naar Eindhoven overnemen. De radarverkeersleiding in Amsterdam en de toren in Eindhoven moeten hun werk dus op elkaar afstemmen.
Zonder genoeg verkeersleiders is het niet veilig om vliegtuigen richting Eindhoven te laten vliegen. Daarom worden er soms landingen geschrapt.
Is dit de eerste keer dat dit gebeurt?
Nee, het personeelstekort is niets nieuws. In augustus vorig jaar had het Eindhovense vliegveld de hele dag last van vertragingen. Een paar jaar daarvoor moesten reizigers in de zomer ook al rekening houden met flinke vertragingen en uitgevallen vluchten door onderbezetting.
Wordt er gezocht naar een oplossing?
Er ligt een idee om de militaire luchtverkeersleiding van Defensie onder te brengen bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Het doel daarvan is om één organisatie te realiseren die zowel het militaire als het 'gewone' vliegverkeer begeleidt. Hiermee zou het tekort aan luchtverkeersleiders bij Defensie en de hoge werkdruk opgelost kunnen worden.
Maar die samenvoeging blijkt ingewikkeld door de regelgeving van de militaire verkeersleiding en Europese civiele regelgeving waar LVNL aan moet voldoen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit plan precies tot uitvoering komt,