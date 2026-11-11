Vroege Pasen zorgt voor vroeg carnaval, maar het kán nog eerder in het jaar

Traditiegetrouw trappen we de komende carnaval natuurlijk af met 3 Uurkes Vurraf, op vrijdag 5 februari. Maar officieel begint het feest der feesten op zondag 7 februari. Dat is érg vroeg in het jaar. Nog amper bijgekomen van de kerstdagen en de jaarwisseling, storten we ons in het feestgedruis. Dat carnaval zo vroeg valt, heeft alles met het geloof te maken, maar het kan nóg vroeger.

Collin Beijk Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Carnaval is een katholiek feest dat is gekoppeld aan Pasen. Vóór het paasfeest wordt er vanaf Aswoensdag, de woensdag na carnaval, veertig dagen gevast. Volgens de christelijke kalender duurt carnaval drie dagen en begint het feest officieel dus op de zondag voor Aswoensdag.

Waarom al hossen vanaf donderdag of vrijdag Vurraf? De kerndagen zijn dus zondag tot en met dinsdag middernacht. Zodra de klok twaalf uur slaat en Aswoensdag aanbreekt is het feest voorbij en breekt de vastentijd aan. Hoewel het feest op zondag begint, hossen de meeste mensen al vanaf zaterdag, vrijdag of zelfs donderdag. Ons eigen 3 Uurkes Vurraf begint immers ook al op vrijdagmiddag en de uren ervoor Gloeie we Vur. Carnaval is al zo lang een groot deel van onze volkscultuur dat veel mensen eenvoudigweg langer van het feest willen genieten. 3 Uurkes Vurraf is dit jaar op 5 februari.

40 of 46 dagen?

Als carnaval voorbij is spreken we van veertig dagen vasten, maar eigenlijk zitten er in totaal 46 dagen tussen Aswoensdag en Pasen. Dit komt omdat de zes zondagen in deze periode niet als vastendagen tellen. De zondag wordt namelijk als wekelijkse viering van de opstanding van Jezus gezien. Pasen wordt ieder jaar gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente. Daarom valt Pasen elk jaar op een andere datum, ergens tussen 22 maart en 25 april. Trek daar dus veertig dagen vasten van af en je krijgt dus een heel vroege of heel late carnaval.

Pasen en de maanstand Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Dat Pasen afhankelijk is van de maanstand, heeft te maken met het Joodse Pesachfeest. Volgens de Bijbel werd Jezus gekruisigd tijdens of vlak voor dit feest. Pesach werd al eeuwenlang bepaald met behulp van de maan. De maan volgt een ander ritme dan onze kalender. Een maancyclus duurt ongeveer 29,5 dagen, terwijl een jaar 365 dagen duurt. Daardoor valt een volle maan niet ieder jaar op dezelfde datum en vallen sommige belangrijke feestdagen dus ook telkens op een net ander moment in het jaar. De eerste christenen wilden de herdenking van Jezus zijn dood en opstanding koppelen aan de periode waarin deze gebeurtenissen zouden hebben plaatsgevonden. Daarom speelt de maanstand nog altijd een rol in wanneer Pasen wordt gevierd. Omdat carnaval aan Pasen is gekoppeld, beweegt dat dus mee.