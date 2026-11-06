Bruna-eigenaar Audax uit Rijen staat op omvallen door miljoenenschuld

Audax, het moederbedrijf van Bruna en The Read Shop, dreigt om te vallen. Het bedrijf met hoofdkantoor in Rijen heeft een miljoenenschuld en in de top is een bestuurscrisis uitgebroken. Een uitspraak van de rechter moet het bedrijf lucht geven om orde op zaken te stellen, schrijft het Financieel Dagblad.

Een belastingschuld uit de coronatijd en betalingsachterstanden bij leveranciers hebben het bedrijf, samen met die bestuurscrisis, op de rand van de afgrond gebracht.

De rechtbank in Breda heeft vrijdag een ‘afkoelingsperiode’ afgekondigd. Die moet Audax genoeg tijd geven om een akkoord te sluiten met schuldeisers en een faillissement af te wenden.

Schuld bij leveranciers

Audax staat voor meer dan 9 miljoen euro in het krijt bij leveranciers. Dat bevestigen verschillende bronnen binnen het bedrijf aan het Financieel Dagblad (FD).

Audax krijgt vaak alleen nog spullen geleverd als het meteen betaalt. Dat is een probleem voor de winkels: die slaan met de feestdagen voor de deur juist extra voorraad in.

Eerder nog gered

De Brabantse familie achter Audax verkocht het bedrijf in januari aan een investeerder, meldde het FD destijds. Audax leek toen van de ondergang gered.