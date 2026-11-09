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Defensie oefent bij vliegbasis Gilze-Rijen: mogelijk overlast omwonenden

F-35 straaljagers stijgen op vanaf vliegbasis Volkel (Foto:ANP)
F-35 straaljagers stijgen op vanaf vliegbasis Volkel (Foto:ANP)

Omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen kunnen van 16 tot 27 november last hebben van het geluid van F-35-gevechtsvliegen. Defensie doet een oefening en daarom zullen er die dagen meerdere vliegtuigen vanaf Gilze-Rijen vertrekken.

Profielfoto van Marieke Smid
Geschreven door
Marieke Smid

De F-35's vliegen meerdere keren per dag vanaf de vliegbasis voor oefening Agile Tiger, meldt defensie. Dat gebeurt zowel overdag als in de avond.

In de week van 16 november oefent defensie vooral overdag, tot uiterlijk kwart over vijf 's middags. In de week van 23 november vertrekken er overdag én 's avonds vliegtuigen, tot uiterlijk kwart over elf.

De meeste vluchten van F-35's zijn boven de Noordzee, maar om zo realistisch mogelijk te trainen is het volgens defensie ook nodig om boven land te vliegen.

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