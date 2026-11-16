Defensie oefent met F-35-vliegtuigen bij Gilze-Rijen en dat merk je

Uitslapen zat er maandagochtend niet in voor veel omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen. Het zware gebrul van F-35-gevechtsvliegtuigen was al vroeg in de wijde omgeving te horen. Dit komt omdat Defensie van 16 tot en met 27 november aan het oefenen is.

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Tijdens de oefening, die de naam Agile Tiger draagt, stijgen de F-35's meerdere keren per dag op vanaf de vliegbasis. Dat gebeurt zowel overdag als in de avond.

In de week van 16 november oefent defensie vooral overdag, tot uiterlijk kwart over vijf 's middags. In de week van 23 november vertrekken er overdag én 's avonds vliegtuigen, tot uiterlijk kwart over elf.

De meeste vluchten van F-35's zijn boven de Noordzee, maar om zo realistisch mogelijk te trainen is het volgens defensie ook nodig om boven land te vliegen.

Omwonenden kunnen hierdoor last hebben van het geluid van de gevechtsvliegtuigen.