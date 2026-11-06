Provinciale Staten: 'provincie moet jongeren structureel betrekken'

Jongeren moeten structureel betrokken worden bij het maken van beleid. Dat heeft een brede meerderheid van Provinciale Staten vrijdag besloten. 11 partijen zijn tevreden over de wijze waarop jongeren de afgelopen jaren mee hebben kunnen doen met en zijn geraadpleegd door de provincie. Ze willen dat jongerenparticipatie een vaste plek krijgt in de koers van Brabant.

De afgelopen jaren is er een stevig fundament gelegd, bijvoorbeeld doordat jongeren gevraagd en ongevraagd advies konden geven, zien BBB, VVD, PRO, SP, D66, CDA, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, Volt, 50PLUS en ChristenUnie-SGP. Om te voorkomen dat dat na de verkiezingen in maart komend jaar verwaterd, kwamen ze met een voorstel om vast te leggen dat jongeren bij de provincie betrokken blijven worden.

Onzekerheid wegnemen

BBB-fractievoorzitter Marco Havermans (26) diende het voorstel vrijdag in tijdens de behandeling van de begroting: "Afgelopen dinsdag vond de zesde Brabantse Jongerentop plaats. Een mooie en constructieve avond die veel energie geeft. Iets wat we dus ook zeker moeten blijven doen. Ik zou het mooi vinden als we hier vandaag uitspreken dat jongerenparticipatie geborgd moet worden om de onzekerheid weg te nemen en het goede werk te behouden."

Een boodschap die op instemming van een brede meerderheid van Provinciale Staten kon rekenen: "Jongeren zijn niet alleen de toekomst van Brabant, ze verdienen nu ook vandaag al een belangrijke stem bij besluiten die hun omgeving en toekomst raken", staat er in het voorstel ondertekend door de elf partijen.

Niet verloren laten gaan

"De opgebouwde kennis, ervaring en netwerken mogen iet verloren gaan bij de overgang naar een nieuwe bestuursperiode." Ook een volgend bestuur moet na de verkiezingen dus jongeren actief betrekken. Tot de verkiezingen moet het huidige college daar al werk van maken met "alles wat binnen hun mogelijkheden ligt".

Verantwoordelijk gedeputeerde Marc Oudenhoven (Lokaal Brabant) pakte de handschoen vrijdag meteen op: "Het doet me deugd om te zien dat ons jongerenbeleid gewaardeerd wordt. Ik ben blij met dit signaal." Hij had nog wel een advies voor de partijen zelf: "Neem jongeren vooral ook mee in uw verkiezingsprogramma's."