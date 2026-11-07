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Politieonderzoek in dorp Zeeland heeft te maken met vermoedelijk misdrijf
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Het onderzoek dat sinds donderdag plaatsvindt aan de Rustvenseweg in het dorp Zeeland houdt verband met een strafrechtelijk onderzoek. Het heeft te maken met een 'vermoedelijk misdrijf', zegt de politie.
Details daarover wil de politie nog niet bekendmaken. Eerder werd gesproken over 'nare' en 'verdachte' omstandigheden'.
Bij het onderzoek zijn onder meer speurhonden en forensisch rechercheurs betrokken. Het gebied blijft voorlopig afgezet.
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