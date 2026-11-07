Na dumpingen: terreineigenaar wil dat Action kledingcontainers verwijdert

De Action in Boxtel moet de kledingcontainers die op het terrein bij de winkel staan verwijderen om verdere afvaldumpingen tegen te gaan. Dat vindt de eigenaar van het terrein waarop de winkel is gevestigd. Volgens hem is Action verantwoordelijk voor het schoonhouden van het terrein. De afvalhopen bij de containers zorgen al langere tijd voor ergernis bij omwonenden.

Eigenaar containers onbekend De gemeente Boxtel kreeg in vier jaar tijd 172 meldingen over de Van Hornstraat. Het liefst ziet de gemeente de kledingbakken verdwijnen, maar ze kan niets doen, omdat deze op privéterrein staan.

"Er ligt veel rotzooi van kleren tot oude meubels", erkent Mark de Jong van JOVAGO B.V. Hij is de eigenaar van het terrein aan de Van Hornstraat waar de Action in Boxtel zit. De buurt klaagde onlangs over de vele afvaldumpingen bij de kledingcontainers . Babyspulletjes, oliekannen, fietsen, hondenmanden: allemaal lag het er.

Ook De Jong wil dat de containers verdwijnen. Maar hij weet niet wie de eigenaar van de bakken is. Hij vermoedt dat de containers er illegaal zijn neergezet. Ook de gemeente zegt dit en weet, net als de Action, niet van wie de kledingcontainers zijn. De Action is volgens De Jong degene die de containers in dat geval moet laten verwijderen.

Klein onderhoud

Volgens De Jong vallen het schoonmaken en bijhouden van het terrein onder klein onderhoud en is dat de verantwoordelijkheid van de winkel. "Als je een huis huurt, ben je ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de oprit en bepaal jij wie er parkeert." Eerder maakte het wijkbeheer van de gemeente Boxtel het terrein schoon, maar daar wil de gemeente vanaf.

Als iedereen naar elkaar wijst, blijft het probleem dan niet bestaan? "Dat kan een probleem worden. Wij weten wat de overeenkomsten zijn tussen ons en de huurder. Afval trekt ander afval aan en zo krijg je dat een plek die er steeds beroerder uitziet."

Raadsvergadering

Volgens De Jong is de Action dus verantwoordelijk voor het opruimen van afval, zwerfafval en onkruid. "Hopelijk haalt de winkel de kledingcontainers snel weg. Ook voor de buurt", zegt De Jong, die met de winkel hierover gesproken heeft.

De afvaldumpingen staan inmiddels ook op de politieke agenda. PRO Boxtel heeft vragen gesteld aan het college. Ook wordt het onderwerp dinsdag besproken tijdens de raadsvergadering.