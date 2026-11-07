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Omstanders en handhaving redden persoon uit water in Veghel

Aangepast
Hulpdiensten en omstanders hebben een persoon uit het water gehaald. (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
Hulpdiensten en omstanders hebben een persoon uit het water gehaald. (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

Een persoon is zaterdag in het water terechtgekomen aan de Sluishoek in Veghel. Omstanders schoten samen met medewerkers van handhaving te hulp en wisten het slachtoffer uit het water te halen.

Profielfoto van Femke de Jong
Geschreven door
Femke de Jong

Ambulancepersoneel heeft de persoon meteen nagekeken. Het slachtoffer vertoonde verschijnselen van onderkoeling en is daarom naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer werd aanvankelijk ook opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet meer in actie te komen. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen, is niet bekend.

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