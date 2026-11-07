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Omstanders en handhaving redden persoon uit water in Veghel
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Een persoon is zaterdag in het water terechtgekomen aan de Sluishoek in Veghel. Omstanders schoten samen met medewerkers van handhaving te hulp en wisten het slachtoffer uit het water te halen.
Ambulancepersoneel heeft de persoon meteen nagekeken. Het slachtoffer vertoonde verschijnselen van onderkoeling en is daarom naar het ziekenhuis gebracht.
De brandweer werd aanvankelijk ook opgeroepen, maar hoefde uiteindelijk niet meer in actie te komen. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen, is niet bekend.
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