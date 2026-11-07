Garagebox vol met cobra's, lawinepijlen en zware shells: twee aanhoudingen

De politie heeft deze week in Dinteloord bijna 10.000 cobra's gevonden in een garagebox aan de De Vriesstraat. Ook werden dozen met lawinepijlen en kilo's aan zware shells aangetroffen. Er zijn twee mensen opgepakt, meldt de politie zaterdag.

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Een 25-jarige man uit Dinteloord is woensdagavond aangehouden en vrijdagavond nog een 42-jarige man uit Steenbergen. 'Desastreuze gevolgen'

In totaal is ruim 750 kilo zwaar, illegaal vuurwerk in beslag genomen, naast dure sieraden en een auto. Ook vond de politie een alarmpistool en 90 gram hennep, 800 gram hasj en ruim 250 pillen.