Garagebox vol met cobra's, lawinepijlen en zware shells: twee aanhoudingen
De politie heeft deze week in Dinteloord bijna 10.000 cobra's gevonden in een garagebox aan de De Vriesstraat. Ook werden dozen met lawinepijlen en kilo's aan zware shells aangetroffen. Er zijn twee mensen opgepakt, meldt de politie zaterdag.
Een 25-jarige man uit Dinteloord is woensdagavond aangehouden en vrijdagavond nog een 42-jarige man uit Steenbergen.
'Desastreuze gevolgen'
In totaal is ruim 750 kilo zwaar, illegaal vuurwerk in beslag genomen, naast dure sieraden en een auto. Ook vond de politie een alarmpistool en 90 gram hennep, 800 gram hasj en ruim 250 pillen.
De politie deed naar aanleiding van een melding al geruime tijd onderzoek naar de mogelijke opslag en handel in illegaal vuurwerk. Het aangetroffen vuurwerk bevat grote hoeveelheden explosief flitspoeder. Een eventuele ontploffing kan desastreuze gevolgen hebben voor de omliggende straten, waarschuwt de politie.
Specialisten hebben het vuurwerk afgevoerd.
Ook grote vondst in Breda
Dit is overigens niet de enige grote partij cobra's die werd gevonden in de provincie deze week. Bij een huiszoeking aan de Ahornstraat en de Lange Bedde in Breda vond de politie donderdag 710 cobra's, 37 shells en contant geld.
Twee mannen werden aangehouden: een man van 26 uit Breda en een 21-jarige man uit Roosendaal.