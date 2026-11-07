Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Gezin woont net drie weken in boerderij die door auto werd geramd

Aangepast
Bewoner William van Lith woont pas drie weken in de boerderij waartegen een auto reed (foto; Wilco Zonneveld).
Bewoner William van Lith woont pas drie weken in de boerderij waartegen een auto reed (foto; Wilco Zonneveld).

Amper drie weken geleden had William van Lith met zijn gezin intrek genomen in de boerderij in het dorp Zeeland die zaterdagochtend werd doorboord door een auto. "Tja, we kunnen weer opnieuw beginnen", reageert William enigszins gelaten als hij door het gapende gat in de gevel kijkt.

Profielfoto van Femke de Jong
Geschreven door
Femke de Jong

Een automobiliste, reed vanuit Reek richting Zeeland en verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. Daarna ramde de wagen de muur met daarachter het hondenhok. De schade aan de gevel van het huis is groot.

'De knal was enorm'

William zelf was niet thuis toen de wagen tegen de boerderij reed. Zijn gezin, ouders en hond waren er wel. "Volgens mijn moeder reed de bestuurster erg hard. De knal was enorm. De schilderijen zijn van de muren die nog overeind staan gevallen."

De auto heeft een gapend gat achtergelaten in de boerderij (foto: Wilco Zonneveld).
De auto heeft een gapend gat achtergelaten in de boerderij (foto: Wilco Zonneveld).

Wat meteen opvalt is het gapende gat in de muur waar de auto de boerderij raakte. Door het gat en het puin zijn de restanten van een hondenhok te zien. "De hond was op dat moment binnen", vertelt William. "En de kinderen waren gelukkig niet buiten aan het spelen, want dat had ook nog gekund."

 

'Er ligt hier een flauwe bocht'

Waardoor de bestuurster zo uit de bocht is gevlogen is onduidelijk. "Er ligt hier een flauwe bocht maar het is heel onlogisch om op deze manier uit de bocht te vliegen. De auto raakte eerst de struiken voor de boerderij waarna tegen de boerderij knalde. De bestuurder is door de politie meegenomen.

Een ravage nadat een auto de geven van William raakte (foto: Wilco Zonneveld).
Een ravage nadat een auto de geven van William raakte (foto: Wilco Zonneveld).

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.