William woont net drie weken in boerderij die door auto werd geramd

Amper drie weken geleden had William van Lith met zijn gezin intrek genomen in de boerderij in het dorp Zeeland die zaterdagochtend werd doorboord door een auto. "Tja, we kunnen weer opnieuw beginnen", reageert William enigszins gelaten als hij door het gapende gat in de gevel kijkt.

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Een automobiliste, reed vanuit Reek richting Zeeland en verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur. Daarna ramde de wagen de muur met daarachter het hondenhok. De schade aan de gevel van het huis is groot.

'De knal was enorm'

William zelf was niet thuis toen de wagen tegen de boerderij reed. Zijn gezin, ouders en hond waren er wel. "Volgens mijn moeder reed de bestuurder erg hard. De knal was enorm. De schilderijen zijn van de muren die nog overeind staan gevallen."

De auto heeft een gapend gat achtergelaten in de boerderij (foto: Wilco Zonneveld).

Wat meteen opvalt is het gapende gat in de muur waar de auto de boerderij raakte. Door het gat en het puin zijn de restanten van een hondenhok te zien. "De hond was op dat moment binnen", vertelt William. "En de kinderen waren gelukkig niet buiten aan het spelen, want dat had ook nog gekund."

'Er ligt hier een flauwe bocht'

Waardoor de bestuurder zo uit de bocht is gevlogen is onduidelijk. "Er ligt hier een flauwe bocht maar het is heel onlogisch om op deze manier uit de bocht te vliegen. De auto raakte eerst de struiken voor de boerderij waarna tegen de boerderij knalde. De bestuurder is door de politie meegenomen.

Een ravage nadat een auto de geven van William raakte (foto: Wilco Zonneveld).