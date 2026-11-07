Helmond is de frikandellenstad: 'Er wordt geen rotzooi in verwerkt'

Helmond is dé frikandellenstad van Nederland volgens vakblad Frituurwereld. De lekkere snack kent daar een lange geschiedenis. De eerste frikandellen werden in 1959 door Jan Bekkers uit Deurne gemaakt. Daarmee werd de regio Helmond-Deurne volgens het vakblad "de hotspot van de frikandel". En daar zijn ze in Helmond trots op. Corrine en Frans de Bie (70) runnen al jaren cafetaria De Braak. "Het is de populairste snack hier in de cafetaria."

Jan Peels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Natuurlijk is Helmond dé frikandellenstad van Nederland", glundert Frans. "De miljoenen frikandellen uit Helmond worden niet alleen hier gegeten, maar gaan ook de wereld over. We hebben gehoord dat ze naar Kroatië en Spanje gaan." Volgens Frans kun je dan ook van alles met een frikandel: naturel, speciaal, met satésaus. "Mijn vrouw heeft er ook een ontwikkeld met een loempiavelletje en een sambalsausje: de picandel", vertelt hij trots. Het stel heeft allebei een andere manier om een frikandel speciaal te maken.

"Er komt hier vaak een man die geen frikandel speciaal van Frans wil", zegt Corrine lachend. "Want mijn man doet eerst de uien, dan de mayonaise en daarna de curry. Ik doe eerst de mayonaise, dan de uien en de curry. Die man vindt mijn frikandel speciaal lekkerder."

"Je kan ze ook gewoon zo uit de vitrine eten, want ze zijn al gekookt."

De eerste frkandellenfabriek in Helmond was die van Chris van Lieshout. Hij begon er in 1977 mee. "Wij hebben allebei in die frikandellenfabriek gewerkt en we weten precies wat erin gaat. Dat zijn zeker geen organen of koeienogen. Het is puur varkens- en paardenvlees, kruiden en zout. De mensen die denken dat er iets anders in gaat, hebben misschien nog nooit gehoord van de Keuringsdienst van Waren. Dat mag helemaal niet", zegt Frans. "Er wordt geen rotzooi in verwerkt en dat proef je ook. Daar doen we het voor." Corrine heeft ondertussen een paar frikandellen in het vet gegooid. "Als ze gaan drijven en mooi bruin zijn, zijn ze klaar", legt ze uit. "Maar je kunt ze ook gewoon zo uit de vitrine eten, want ze zijn al gekookt. Sommige mensen nemen ze zo, met een beetje mayo en mosterd. Er zijn zelfs mensen die er soep mee koken. Frikandellensoep!", lacht Corrine.

Frikandel speciaal van Frans

Op straat in het centrum van frikandellenstad Helmond blijkt de snack inderdaad populair. "Ik pak altijd twee frikandellen, omdat ze superlekker zijn, maar wel alleen met curry", zegt een meisje. Een man die net een HEMA-worst met mosterd in zijn mond steekt, noemt het ding meteen lachend een HEMA-frikandel. "De echte frikandel vind ik ook heerlijk, maar dan wel een speciale. Ik eet er elke maand wel een paar." Een andere man moet er juist niets van hebben. "Geef mij maar een broodje shoarma."

Frikandel of frikadel?



De gemiddelde Nederlander eet volgens frikandellenspecialist Van Lieshout Snackwaren zo'n 35 frikandellen per jaar. Daarmee is het de bestverkochte snack van het land maakt. Met de discussie of het "frikandel" of "frikadel" is maakt Van Lieshout Snackwaren ook korte metten. "Je zegt wel degelijk frikandel. Frikadel zonder "n" is de zeventiende-eeuwse benaming voor een bal gehakt. In België eten ze nog steeds frikadellen, maar daar nomen ze een frikandel ook vaak curryworst."



En of er een Nationale Frikandellendag is? Natuurlijk! Dat is op 4 februari. "Veel snackbars en cafetaria's pakken dan uit met speciale acties, kortingen of originele recepten."