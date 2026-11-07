Lekkende gasbrander gooit roet in het eten bij wintermarkt in Valkenswaard



De wintermarkt bij verzorgingstehuis Taxandria in Valkenswaard is zaterdagmiddag opgeschrikt door brand. Aan de Van de Venstraat vatte een gasbrander vlam, waarna ook een tafel en een doos met papier in brand raakten.

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Medewerkers van het verzorgingstehuis kwamen direct in actie. Met een brandblusser wisten ze het vuur op de tafel en bij de doos papier snel te blussen.

De brandweer was inmiddels ook gealarmeerd en kwam ter plaatse om de situatie verder onder controle te krijgen. Met een brandslang werd het bluswerk afgerond.

Of de wintermarkt later op zaterdag nog doorgaat, is niet bekend.