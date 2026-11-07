Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Lekkende gasbrander gooit roet in het eten bij wintermarkt in Valkenswaard

Aangepast

 
De wintermarkt bij verzorgingstehuis Taxandria in Valkenswaard is zaterdagmiddag opgeschrikt door brand. Aan de Van de Venstraat vatte een gasbrander vlam, waarna ook een tafel en een doos met papier in brand raakten.

Profielfoto van Femke de Jong
Geschreven door
Femke de Jong

Medewerkers van het verzorgingstehuis kwamen direct in actie. Met een brandblusser wisten ze het vuur op de tafel en bij de doos papier snel te blussen.

De brandweer was inmiddels ook gealarmeerd en kwam ter plaatse om de situatie verder onder controle te krijgen. Met een brandslang werd het bluswerk afgerond.

Of de wintermarkt later op zaterdag nog doorgaat, is niet bekend.

De boosdoener de lekkende gasfles (foto:Rico Vogels/Persbureau Heitink).
De boosdoener de lekkende gasfles (foto:Rico Vogels/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.