Van Empel stelt teleur en houdt mond dicht, ploegleider komt met nieuws

De comeback van Fem van Empel op een internationaal kampioenschap is zaterdag uitgelopen op een teleurstelling. De 24-jarige veldrijdster uit Den Dungen eindigde op het EK in Zeddam als dertiende. Na afloop weigerde ze met de pers te praten. Haar ploegleider Lars Boom had wel nieuws te melden over zijn provinciegenoot: ze brengt binnenkort een documentaire uit.

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Van Empel stopte eind vorig jaar met wielrennen en leverde haar contract in bij haar werkgever Visma - Lease a Bike. Ze was het plezier in de sport kwijtgeraakt en kampte met mentale problemen. In september maakte ze bekend terug te keren als prof bij de Franse ploeg FDJ-Suez. Vorige maand maakte ze haar rentree als veldrijdster in de Berencross in het Belgische Meulebeke. Bondscoach Gerben de Knegt was tevreden over de ontwikkeling van Van Empel en riep haar op voor het EK zaterdag in Zeddam. Na een slechte start eindigde ze uiteindelijk als dertiende. Als eerste van de Nederlandse ploeg keerde ze terug bij haar ploegwagen, om vervolgens wat later mede te delen dat ze niet met de pers wilde praten.

Ploegleider Lars Boom (40) nam het woord en noemde het EK een teleurstellende wedstrijd voor Van Empel. "We hadden meer verwachtingen dan de dertiende plaats. Bij de start maakte ze al snel een foutje en na de bocht kwam ze als laatste het veld in. Op dit parcours was het bijna niet mogelijk om in te halen, het was een losse bende."

"Ze weet dat er werk aan de winkel is."

De Vlijmenaar wil de hoge verwachtingen rondom Van Empel temperen. "Ze weet zelf dat er werk aan de winkel is. Je kunt na een jaar zonder wedstrijden niet verwachten dat ze er direct weer staat. Wij als ploeg kijken tevreden terug op de eerste weken. Van deze wedstrijd wordt ze weer sterker." Boom noemt de samenwerking met Van Empel prettig. Hij ziet dat de drievoudig wereldkampioen leergierig en ambitieus is. "We mogen vooral trots zijn dat ze weer op de fiets zit. Fem heeft er weer plezier in, dat is het belangrijkste. Ze staat er goed voor, is gezond en vanuit hier wil ze verder presteren."

"Het geeft een inkijkje in haar leven."

Van Empel gaf in eerdere interviews aan dat ze binnenkort haar verhaal gaat doen over onder andere de mentale problemen en de comeback op de fiets. Volgens Boom is ze bezig met een documentaire. "Het geeft een inkijkje in haar leven en wat nodig is om terug te komen op het hoogste niveau. Fem kan een voorbeeld zijn voor andere wielrensters die dit misschien ook mee gaan maken."