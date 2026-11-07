Cyberaanval en dramatische Sinterklaasintocht: dit mag je niet missen

Van een cyberaanval tot de eerste Sinterklaasintocht in Brabant. Dit zijn de vijf verhalen die je zaterdag gelezen moet hebben.

Xander Koppelmans uit Sprundel verloor door een cyberaanval niet alleen zijn reclamebureau, maar ook zijn huis en huwelijk. Op een doodgewone donderdag verdwenen alle bestanden van zijn bedrijf met 1200 klanten – inclusief de back-ups. De schade liep op tot anderhalf miljoen euro. Hij moest zijn faillissement aanvragen, raakte zijn huis kwijt en zijn huwelijk ging kapot. Vrijdag presenteert hij zijn boek waarin hij zijn verhaal vertelt aan oud-werknemers die ook de dupe werden. Lees hier het hele verhaal.

Stefan K. uit Eindhoven reed vorig jaar onder invloed van drugs een 82-jarige Belgische wandelaar dood bij Bergeijk. Jos was bezig met een voorbereidingstocht toen hij werd aangereden op de Witrijt. Stefan reed meer dan 80 kilometer per uur waar 60 was toegestaan, had amfetamine en ghb in zijn bloed en lette totaal niet op. Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, en vijf jaar rijontzegging. Lees het hier.

Boswachter Frans Kapteijns beantwoordt deze week weer vragen over de Brabantse natuur. Wat zijn die witte bollen die uit elkaar vallen bij aanraking? Het blijken oude drollen van vleeseters te zijn, vol kalk. Die worden gretig opgegeten door vogels, muizen en slakken die kalk nodig hebben voor eierschalen, botten of hun huisjes. Ook komt een megagrote rups voorbij, een insect in de keuken en een toverhazelaar die nu al bloeit. Lees zijn verhaal hier.

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De allereerste landelijke Sinterklaasintocht in Brabant liep in 1972 bijna dramatisch af. In Willemstad schrok het paard van Sinterklaas zich rot van de scheepstoeters, sprong over een haag kinderen heen en galoppeerde er in blinde paniek vandoor. Net voordat het mis ging, draaide de schimmel af en kwam pas ver weg in een zijstraatje tot stilstand. Na dit avontuur vertrok de Sint op bijzondere wijze: hij reed de garage van de burgemeester in voor een kopje koffie. Hier lees je het hele verhaal.

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Yvonne Lankhaar uit Oss moest door chronische rugpijn haar leven als psycholoog opgeven en lag jarenlang op de bank. Ze miste begeleiding bij het omgaan met haar veranderde toekomstbeeld. Nu helpt ze anderen die door chronische aandoeningen hun leven moeten aanpassen. Ze schreef er een boek over en wil ook zorgverleners bewust maken dat er achter lichamelijke klachten een hele wereld schuilgaat. Lees hier haar verhaal.