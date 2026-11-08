Vondst dode man heeft mogelijk te maken met 'nare situatie' in bos Zeeland

Het lichaam van een man dat vrijdagavond werd gevonden in Limburg, heeft mogelijk te maken met een "nare situatie" in het bos bij het dorp Zeeland zaterdag. De politie houdt naar eigen zeggen "rekening dat er een verband bestaat".

Vrijdag was er nog veel onduidelijk over wat er zich heeft afgespeeld in het bos bij Zeeland. De politie vond in het buitengebied aan de Rustvenseweg in Zeeland "iets" in "nare en verdachte omstandigheden". Het onderzoek startte na " een verdachte situatie bij een bosperceel aan de Duifhuis" in het dorp, meldt de politie.

Daarna werd opgeschaald en deden forensisch rechercheurs met speurhonden onderzoek. Onder andere dat onderzoek leidde de politie naar de man uit het Limburgse Swolgen, die vrijdagavond werd opgepakt.

Vondst lichaam

Forensisch specialisten deden laat op de vrijdagavond een groot onderzoek in en om het huis van de verdachte, dat ook de gehele zaterdag doorging. Bij dat onderzoek werd in de loop van zaterdagavond het lichaam van een man gevonden.

Het onderzoek naar deze zaak is volgens de politie nog in volle gang. "De opgepakte man verdachte zit vast en zijn alle beperkingen opgelegd", besluit de politie. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.