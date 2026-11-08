10.000 cobra's gevonden in garagebox: 'We zijn met de schrik vrijgekomen'

"We zijn met de schrik vrijgekomen." Dat is de conclusie van burgemeester Ruud van den Belt nadat er deze week 10.000 cobra’s werden gevonden in een garagebox in Dinteloord. Volgens de burgemeester van de gemeente Steenbergen is de vuurwerkvondst "erg zorgwekkend".

Een ontploffing had volgens de politie kunnen leiden tot een grote explosie met dramatische gevolgen voor de bewoners van de omliggende buurt.

De politie vond deze week in Dinteloord bijna 10.000 cobra's in een garagebox aan de De Vriesstraat. Ook werden dozen met lawinepijlen en kilo's aan zware shells aangetroffen. Er zijn twee mensen opgepakt, meldde de politie zaterdag.

"Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren ", zegt Van den Belt. "Gelukkig is met het goede optreden van politie, Openbaar Ministerie en onze gemeente erger voorkomen."

"Dat wil toch niemand op z’n geweten hebben?", vraagt de burgemeester zich af. "Juist het opslaan van vuurwerk, vooral in zulke grote hoeveelheden, in huizen, schuurtjes, garageboxen of bedrijfspanden is echt levensgevaarlijk. Dat moet iedereen zich realiseren. Het gaat om onze eigen veiligheid."

Totale vondst

In totaal is ruim 750 kilo zwaar, illegaal vuurwerk in beslag genomen, naast dure sieraden en een auto. Ook vond de politie een alarmpistool en 90 gram hennep, 800 gram hasj en ruim 250 pillen.

Een 25-jarige man uit Dinteloord is woensdagavond aangehouden en vrijdagavond nog een 42-jarige man uit Steenbergen.

De burgemeester roept iedereen op om waakzaam te blijven. "We zijn allemaal verantwoordelijk voor de veiligheid in onze straten, wijken en kernen. Dus bel meteen de politie als je iets verdachts hoort of ziet."

Record is 5000 kilo

Ondanks de enorme hoeveelheid cobra's die ontdekt zijn, is dit geen recordvangst in Brabant dit jaar. In september werd al een partij van 1200 kilo onderschept bij Schaijk. De lading vuurwerk was onderweg van Duitsland naar een onbekende plek.

Er werden later nog drie transporten tegengehouden met samen een lading van 2600 kilo zwaar vuurwerk. In totaal zijn zeven mensen aangehouden die betrokken waren bij dit illegale vuurwerknetwerk, twee verdachten komen uit Oss. De anderen komen uit andere delen van Nederland.

Het record in Brabant staat op 5000 kilo vuurwerk. Dat werd in 2020 ontdekt nadat een kleine vrachtwagen met pech langs de kant bij de A50 stond bij Sint Oedenrode. Een weginspecteur vertrouwde de lading niet en belde de politie.