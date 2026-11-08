Liz ging voor medaille op Spelen, maar trekt zich op laatste moment terug

Liz Thijssen heeft besloten om niet in actie te komen op de Jeugd Olympische Spelen. De 17-jarige boksster uit Den Bosch is bij het toernooi in Senegal, maar gaat het maximaal toegestane gewicht (60 kilo) niet halen. In overleg met haar trainer Harm Blijd en de staf van TeamNL heeft ze zich teruggetrokken.

Thijssen was de enige Nederlandse boksster die naar de Jeugd Olympische Spelen ging, het grootste sporttoernooi voor talenten tussen de veertien en achttien jaar. In haar gewichtsklasse tot 60 kilogram was de Bossche een kandidaat voor een medaille. Nog voor de weging werd echter duidelijk dat Thijssen niet het juiste aantal kilo's gaat halen.

Volgens sportbond NOC*NSF maakte Thijssen op persoonlijk vlak veel mee. "Ondanks dat ze met veel vertrouwen afreisde naar Dakar bleek het niet realistisch om onder de limiet te komen.

Coach Harm Blijd maakte met zijn pupil de moeilijke maar noodzakelijke beslissing om Thijssen terug te trekken. "De staf van TeamNL ondersteunt deze beslissing volledig, het fysieke en mentale welzijn van de sporters staat te allen tijde voorop."

Olympische Spelen

Thijssen is een grote boksbelofte en is in eigen land een klasse apart. Voor wedstrijden zit ze vrijwel altijd in een ander land. Haar grote droom is het bereiken van de Olympische Spelen, het liefst al die van 2028 in Los Angeles.

De Jeugd Olympische Spelen had een leermoment moeten zijn, maar daar gaat nu een streep door.