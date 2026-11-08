Meyer wint met indrukwekkend optreden ook tweede gevecht in MMA

Roy Meyer uit Breda heeft zaterdag zijn tweede wedstrijd in MMA (mixed martial arts) glansrijk gewonnen. De 35-jarige voormalig judoka versloeg oud-kickbokskampioen Igor Henrique. Na afloop vermaakte hij het publiek met zijn befaamde robotdans en spagaat.

"Ik ben erg blij, want de vorige zege duurde een halve minuut. Dit keer had ik met mijn trainers afgesproken dat het wat langer mocht duren", vertelt een blije Meyer na afloop tegen de NOS . "Op een gegeven moment zie je de kans en dan grijp je de kans. Dan bijt je je vast als een pitbull en dan laat je niet meer los."

Een energieke Meyer had Henrique na twintig seconden al op de grond gewerkt en vanaf dat moment was het eigenlijk gedaan met de Braziliaan. Met enkele rake stoten trok de Nederlander de overwinning binnen anderhalve minuut naar zich toe.

En net als vorige keer vierde Meyer zijn overwinning dansend. "Hoe meer show, hoe beter", zei hij onlangs al. Voor de 32-jarige Henrique was de wedstrijd tegen Meyer een harde kennismaking met MMA op het hoogste niveau. Het was zijn professionele debuut in de sport.

Meyer heeft genoten van het gevecht met de Braziliaan, al deed hij ook een opvallende onthulling. "Toen ik hem vast had en optilde voelde het net alsof ik een klein kind optilde. Op een gegeven moment zag ik zijn ogen wegdraaien en toen wist ik dat ik dichtbij was."

Spetterend debuut was geen geluk

Meyer wilde laten zien dat zijn spetterende debuut in MMA, afgelopen september, geen gelukje was. Destijds maakte hij bij zijn eerste wedstrijd voor de Nederlandse MMA-organisatie LFL indruk door in minder dan een halve minuut zijn Braziliaanse tegenstander Tiago Afonso tegen de grond te werken en te verslaan.

Met deze tweede overwinning op een rij in MMA is Meyer goed gestart aan zijn nieuwe doelen: uitkomen in de Amerikaanse UFC, de grootste MMA-organisatie ter wereld, en de beste van de wereld worden. Hij is van plan om 16 januari weer in actie te komen.