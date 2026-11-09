Kees stierf in vlammenzee, maar naar de oorzaak blijft het gissen

Deze zomer verloor Rijen een markante inwoner toen zijn huis afbrandde. Kees Embregts kwam om in het vuur. Lange tijd kon de politie de oorzaak niet achterhalen. Brandstichting werd niet uitgesloten. Maar nu blijkt dat er geen opzet in het spel was.

Willem-Jan Joachems Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

“Uit forensisch onderzoek kan niet worden vastgesteld dat er sprake is van brandstichting. Uitgebreid tactisch onderzoek heeft tot dusver ook geen concrete verdenking van brandstichting opgeleverd.” Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Breda. Ongeluk?

Samengevat wijst dus alles erop dat niemand van buiten opzettelijk brand heeft gesticht en dat er dus geen verdachte is. Dit onderzoek maakt ook duidelijk dat er geen technische oorzaak, zoals kortsluiting, naar boven is gekomen. Maar wat het dan wel is geweest, dat blijft gissen. Zo kan het een ongeluk in huis zijn geweest, met bijvoorbeeld kaarsen of een kachel. Of dat ooit beantwoord wordt, is de vraag.