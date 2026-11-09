Kees stierf in vlammenzee, maar naar de oorzaak blijft het gissen
Deze zomer verloor Rijen een markante inwoner toen zijn huis afbrandde. Kees Embregts kwam om in het vuur. Lange tijd kon de politie de oorzaak niet achterhalen. Brandstichting werd niet uitgesloten. Maar nu blijkt dat er geen opzet in het spel was.
“Uit forensisch onderzoek kan niet worden vastgesteld dat er sprake is van brandstichting. Uitgebreid tactisch onderzoek heeft tot dusver ook geen concrete verdenking van brandstichting opgeleverd.” Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Breda.
Ongeluk?
Samengevat wijst dus alles erop dat niemand van buiten opzettelijk brand heeft gesticht en dat er dus geen verdachte is. Dit onderzoek maakt ook duidelijk dat er geen technische oorzaak, zoals kortsluiting, naar boven is gekomen. Maar wat het dan wel is geweest, dat blijft gissen. Zo kan het een ongeluk in huis zijn geweest, met bijvoorbeeld kaarsen of een kachel. Of dat ooit beantwoord wordt, is de vraag.
De brand brak dinsdagnacht 16 juni uit in het huis van Kees aan de Hoofdstraat in Rijen. Toen het huis veilig genoeg was om naar binnen te gaan, vond de brandweer een lichaam. Enkele dagen later bevestigde de politie dat het om bewoner Kees Embregts ging.
Getuigen
De oorzaak van de brand was onduidelijk. Daarom deed de politie half augustus een getuigen-oproep. De recherche zocht acht mensen die rond het uitbreken van de brand door de Hoofdstraat kwamen. Een voetganger, twee fietsers en vijf automobilisten. Of de recherche die passanten gesproken heeft, is niet bekendgemaakt.
De dood van Kees maakte veel los in Rijen. Hij was een opvallende en bekende verschijning in het dorp. Veel inwoners kenden hem door zijn eigenzinnige manier van leven en denken. "Kees kent iedereen en iedereen kent Kees", zei burgemeester Derk Alssema kort na zijn dood.
Ook zijn woning in het centrum van Rijen viel op. Kees leefde er op zijn eigen manier en het huis stond lange tijd vol spullen. Kort voor de brand zou de woning grotendeels zijn leeggehaald voor een opknapbeurt.