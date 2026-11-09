‘Moet een vergissing zijn’, reageert buurt na explosie bij jong gezin

Een kinderfietsje staat maandagochtend op z'n kop tegen een zwartgeblakerde gevel. Bij het huis aan de Roerstraat in Breda is zondagnacht een explosief ontploft. In het huis woont een jong gezin met twee kinderen. “Zulke lieve mensen”, vertelt een buurvrouw.

“Dit moet een vergissing zijn”, vervolgt de buurvrouw. Ze kan niet geloven dat de bewoners ruzie met iemand hebben. “Hun dochtertje is pas twee jaar oud”, vervolgt ze. Het rolluik is zwart door de explosie, net als een deel van de stoep en gevel. Een verwrongen kentekenplaat ligt in de tuin.

“Tuurlijk schrik je enorm”, vertellen buurtbewoners. Veel mensen werden wakker van een harde knal. De brandweer had de situatie snel onder controle. Een vrouw in pyjama inspecteert de schade maandagochtend. “Och, wat erg voor dat kindje ook”, verzucht ze.

'Al langer onrustig'

In de buurt wordt rekening gehouden met een vergissing. De dader of daders zouden het gemunt hebben op een ander huis. Daar zou vier maanden geleden een fikse ruzie zijn geweest. Bij dat huis is volgens een buurvrouw "al langer onrustig”. Een andere buurman spreekt over "een vechtpartij".

De politie laat maandag weten uit te gaan van brandstichting en is een onderzoek gestart. Agenten bellen aan bij huizen in de buurt met de vraag of bewoners mogelijk camerabeelden hebben die bij het onderzoek kunnen helpen. Ook roept de politie mensen die iets gezien hebben op om zich te melden.