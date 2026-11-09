Zwemmen is het duurst in Brabant, maar hier kost een kaartje maar één euro

Zwemmen in Brabant is duurder dan in andere provincies. Een kaartje voor een zwembad kost gemiddeld 7,18 euro. Voor liefhebbers van buiten zwemmen is er wél goed nieuws: het goedkoopste buitenbad van het land ligt in onze provincie.

Dat blijkt uit cijfers van zwemmenindebuurt.nl . De site verzamelt en vergelijkt de prijzen van zwembaden in Nederland, België en delen van Duitsland op basis van de prijslijsten van zwembaden die online zijn te vinden.

De website baseert het gemiddelde in Brabant op 55 zwembaden. Het gaat daarbij om binnenzwembaden zonder glijbaan of golfslagbad, buitenzwembaden en recreatiebaden. Het gemiddelde van 7,18 euro is het hoogste van Nederland: gemiddeld kost een zwembadbezoekje in ons land 6,52 euro.

Hier staat goedkoopste bad

Als je alléén kijkt naar binnenzwembaden, dan is Brabant nog steeds relatief duur, maar niet het állerduurst. Een overdekte duik kost in onze provincie gemiddeld 6,57 euro en in Nederland 6,42 euro. In Flevoland ben je met 7,07 euro het meeste geld kwijt.

Het duurste zwembad van Brabant staat in Hoeven. Bij Waterspeelpark Splesj kost een kaartje in het hoogseizoen 21 euro. Daar krijg je dan wel relatief veel voor terug, want bij het zwembad staan zeven glijbanen en het grootste spraypark (een speelplaats met bijvoorbeeld fonteinen) van Europa.

Wil je goedkoop buiten zwemmen, dan moet je naar Zevenbergen: bij openluchtzwembad De Bosselaar kost een los kaartje maar één euro. Dat is de goedkoopste van het land.