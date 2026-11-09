Navigatie overslaan
Ontdek

Oud-wethouder van Drimmelen: 'Burgemeester heeft mij bedreigd en beledigd'

Aangepast
Oud-wethouder Harry Bakker tijdens de talkshow Spraakvermaak (foto: René Schotanus)
Oud-wethouder Harry Bakker tijdens de talkshow Spraakvermaak (foto: René Schotanus)

Oud-wethouder Harry Bakker zegt te zijn beledigd en bedreigd door burgmeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen. De gemeente heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het voorval, zo vertelde hij zondagmiddag tijdens de talkshow Spraakvermaak in Terheijden.  

Profielfoto van Henk van IngenProfielfoto van Isabel Pijnappels
Geschreven door
Henk van Ingen & Isabel Pijnappels

Het "akkefietje", zoals Bakker het voorval in de talkshow noemde, zou zich in februari dit jaar hebben voorgedaan toen Bakker nog wethouder was. Wat Scholtze exact zou hebben gezegd, wilde Bakker niet zeggen. Wel liet hij merken dat het hem zeer heeft geraakt. "Kort daarna is hij op vakantie gegaan en ik had gehoopt dat hij daarna wel zijn excuses zou maken. Maar dat is niet gebeurd."

Burgemeester Boy Scholtze zegt verrast te zijn door de uitspraken van Bakker. Volgens hem past het niet bij zijn karakter om mensen uit te schelden. Wel spreekt hij zijn waardering uit voor de jarenlange inzet van Bakker voor het openbaar bestuur in Drimmelen.

Volgens Bakker heeft de gemeente een onafhankelijk bureau ingeschakeld dat de zaak onderzoekt. "Mocht het niets opleveren, dan doe ik aangifte. Want dit kan echt niet", zei Bakker zondag ook.

Niet meer de grootste
Bakker verloor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar met zijn Lijst Harry Bakker. Zijn partij is sindsdien niet langer de grootste partij in Drimmelen. Daardoor viel zijn partij buiten de coalitie en keerde hij voor het eerst sinds lange tijd niet terug als wethouder. 

De gemeente bevestigt maandag dat er een klacht is ingediend. Volgens de klachtenregeling voeren de locoburgemeester en de gemeentesecretaris eerst een vooronderzoek uit. Daarvoor zijn twee onafhankelijke externe onderzoekers ingeschakeld. Zij komen naar verwachting later deze week met hun bevindingen.

Intimidaties en bedreigingen
Opmerkelijk genoeg was Scholtze eerder zelf slachtoffer van intimidaties en bedreigingen. De burgemeester woonde net een dag in de gemeente en toen vloog een steen door zijn ruit. Hij werd ook een keer bijna omver gereden en werd veelvuldig bedreigd. Hij moest zelfs even een tijdje zijn huis uit, met zijn man.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.