Oud-wethouder van Drimmelen: 'Burgemeester heeft mij bedreigd en beledigd'

Oud-wethouder Harry Bakker zegt te zijn beledigd en bedreigd door burgmeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen. De gemeente heeft een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het voorval, zo vertelde hij zondagmiddag tijdens de talkshow Spraakvermaak in Terheijden.

Het "akkefietje", zoals Bakker het voorval in de talkshow noemde, zou zich in februari dit jaar hebben voorgedaan toen Bakker nog wethouder was. Wat Scholtze exact zou hebben gezegd, wilde Bakker niet zeggen. Wel liet hij merken dat het hem zeer heeft geraakt. "Kort daarna is hij op vakantie gegaan en ik had gehoopt dat hij daarna wel zijn excuses zou maken. Maar dat is niet gebeurd." Burgemeester Boy Scholtze zegt verrast te zijn door de uitspraken van Bakker. Volgens hem past het niet bij zijn karakter om mensen uit te schelden. Wel spreekt hij zijn waardering uit voor de jarenlange inzet van Bakker voor het openbaar bestuur in Drimmelen.

Volgens Bakker heeft de gemeente een onafhankelijk bureau ingeschakeld dat de zaak onderzoekt. "Mocht het niets opleveren, dan doe ik aangifte. Want dit kan echt niet", zei Bakker zondag ook. Niet meer de grootste

Bakker verloor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar met zijn Lijst Harry Bakker. Zijn partij is sindsdien niet langer de grootste partij in Drimmelen. Daardoor viel zijn partij buiten de coalitie en keerde hij voor het eerst sinds lange tijd niet terug als wethouder. De gemeente bevestigt maandag dat er een klacht is ingediend. Volgens de klachtenregeling voeren de locoburgemeester en de gemeentesecretaris eerst een vooronderzoek uit. Daarvoor zijn twee onafhankelijke externe onderzoekers ingeschakeld. Zij komen naar verwachting later deze week met hun bevindingen.