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Bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis in Bakel na grote brand

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De bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
De bewoners kunnen voorlopig niet terug naar huis (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

De bewoners van een huis aan het Groenveld in Bakel kunnen voorlopig niet terug naar hun huis na de verwoestende brand van zondagavond. De enorme schade aan het huis is maandag bij daglicht goed zichtbaar. De politie heeft een 40-jarige man uit Helmond aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand brak zondagavond rond kwart over tien uit onder de overkapping. Het vuur sloeg over naar het huis. De bewoners waren op dat moment niet thuis. De 40-jarige man uit Helmond werd zondagavond al aangehouden. 

Enorme schade
Er kwamen flinke rookwolken vrij bij de brand. Meerdere eenheden van de brandweer kwamen met onder meer een hoogwerker, een watertank en meerdere blusvoertuigen naar het huis.

Het huis liep flinke rook- en waterschade op door de brand. Ook aan de buitenkant is de schade bij daglicht goed zichtbaar. Van de overkapping is bijna niks meer over, de ramen zijn gesprongen, dakpannen liggen van het dak en de gevel is zwartgeblakerd.

De politie doet onderzoek naar de brand.

  • Van de overkapping is haast niks over (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
    Van de overkapping is haast niks over (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • De schade is enorm (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • Een 40-jarige Helmonder is aangehouden (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • De politie doet onderzoek (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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