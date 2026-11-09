Man met dementie (77) duizenden euro’s lichter na babbeltruc: ‘Vreselijk’

Een praatje over een luxe pannenset eindigde in een laffe diefstal. Een 77-jarige man met dementie uit Geldrop bleek een makkelijke prooi. De man is bestolen voor 2500 euro. “Blijf met je poten van een ander af”, zo reageert dochter Antoinette, die anderen wil waarschuwen.

Scootmobiel Het begon met een praatje bij de Jumbo. Twee mannen met gladde praatjes spraken de man aan over een mooie pannenset. Die ging met zijn scootmobiel naar huis en de daders gingen met hem mee. Want ze zouden ‘die mooie spulletjes bij hem thuis even laten zien’. Het slachtoffer heeft namelijk een briefje met zijn adres in zijn telefoonhoesje en zou zijn adres misschien ook gegeven hebben.

De schade had zelfs nog groter kunnen zijn. “15.000 euro hebben ze overgemaakt van zijn spaarrekening naar de betaalrekening.” Veiligheidslimieten van de bank wisten nóg erger te voorkomen.

“Vreselijk! Ik heb hier geen woorden voor”, verzucht zijn 48-jarige dochter. “Ze pakken natuurlijk de meeste kwetsbare en verwarde mensen.”

“Loop maar even mee naar de auto. Dan kunnen we nog meer mooie spullen pakken”, zeiden de mannen bij het slachtoffer thuis. Een van de dieven bleef binnen. Uiteindelijk wisten ze via internet toegang te krijgen tot zijn bankrekening.

De luxe pannenset met koffertje bleek uiteindelijk goedkope meuk. Het slachtoffer betaalde waarschijnlijk 1250 euro cash en er is nog 1250 euro gepind.

Een poging om nog eens 3750 euro te pinnen is geblokkeerd door de bank vanwege een daglimiet. “De kaart is uiteindelijk gelukkig zelfs helemaal geblokkeerd door de bank”, zegt Antoinette opgelucht.

Wantrouwend

“Mijn vader was altijd super wantrouwend. Hij zou dit nooit doen. Dit komt echt door zijn dementie”, baalt dochter Antoinette. “Hij vond normaal een pan van 50 euro al duur.”

De politie bevestigt het verhaal en zegt de aangifte te onderzoeken. “Helaas maken dit soort dieven gebruik van de meest kwetsbare mensen in de samenleving”, zegt een woordvoerder.

Antoinette heeft een duidelijk doel met doen van het verhaal. “Ik wil dat dit bekend wordt. Dat dit niet nog iemand overkomt.” Haar vader schaamt zich en gaat begeleid wonen.