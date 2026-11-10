Rijk helpt bij bouw duizenden woningen, 'Roosendaal naar hoger plan tillen'
In Roosendaal gaat de vlag uit nu de gemeente door het ministerie is aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie van nationaal belang. Dat betekent dat er de komende jaren met behulp van het Rijk tussen de vijf- en zesduizend woningen kunnen worden gebouwd, onder meer in de Spoorzone. “Dit is fantastisch nieuws. Het biedt ons de kans om Roosendaal aantrekkelijker, leefbaarder en veiliger te maken”, aldus wethouder Martijn de Kort.
De wethouder ziet de steun in de rug vanuit Den Haag als een erkenning van de koers die Roosendaal heeft ingezet. Daarbij gaat het volgens De Kort niet alleen om het bouwen van huizen, maar ook om de ambitie om de stad naar een ‘hoger plan te tillen’ door te investeren in voorzieningen, bereikbaarheid en werkgelegenheid.
Volgens minister Elanor Boekholt-O’Sullivan is juist die brede aanpak een belangrijke reden om Roosendaal te helpen. “We zien dat het hier niet alleen om een wijk, maar om de hele stad gaat. Dat maakt het in Roosendaal echt anders”, benadrukte de minister maandag tijdens haar bezoek aan de stad.
Hoe de steun van het Rijk precies wordt ingevuld, moet de komende tijd duidelijk worden. Roosendaal en het Rijk gaan hiervoor samen een plan maken. De Kort: “We hebben hier al ideeën bij. Het voordeel is dat het Rijk nu echt onze partner wordt. Voorheen had je met allerlei ministeries te maken, waarbij je steeds opnieuw je verhaal moest doen in de hoop dat ernaar geluisterd werd. Dat hoeft niet meer."
Hoeveel geld Roosendaal krijgt, is nog onduidelijk
Voor de in totaal 31 aangewezen locaties in ons land is 940 miljoen euro beschikbaar. Hoeveel daarvan naar Roosendaal gaat, is nog niet bekend. “We helpen de locaties met kennis, menskracht en geld. De verdeling wordt gemaakt op basis van wat er nodig is. Als Rijk zagen we al dat elke euro die hier wordt uitgegeven, heel bewust wordt besteed”, aldus Boekholt-O’Sullivan.
Ze doelt hiermee op het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, van waaruit Roosendaal ook flinke steun van het Rijk ontvangt. Het gaat om tientallen miljoenen euro’s die de komende twintig jaar worden geïnvesteerd in kwetsbare wijken, zoals Kalsdonk, Westrand, het Oude Centrum en Langdonk.
'Extra gaaf'
“We hebben een prachtige stad, maar ook heel veel uitdagingen. Die willen we oplossen en daarbij helpt de woningbouw. Daarvan ben ik absoluut overtuigd. Dat we dit nu kunnen combineren met het Nationaal Programma is daarom extra gaaf”, zegt wethouder De Kort.
Hij vervolgt: “Het Rijk heeft ook kennis van de andere locaties, waarvan we als Roosendaal kunnen leren. We hoeven niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Wat dit oplevert, kun je niet direct in geld uitdrukken, maar ik denk dat iedereen snapt dat dit echt een wereld van verschil maakt. Er zijn nog uitdagingen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat de woningbouw met hulp van het Rijk nu voor 2040 gaat lukken.”
Ook Haagse steun voor Best
De minister maakte maandag bekend dat naast Roosendaal ook Best hulp van het Rijk krijgt om versneld woningen te bouwen. Het gaat daar om 3500 woningen rond het station.