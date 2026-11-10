Rijk helpt bij bouw duizenden woningen, 'Roosendaal naar hoger plan tillen'

In Roosendaal gaat de vlag uit nu de gemeente door het ministerie is aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie van nationaal belang. Dat betekent dat er de komende jaren met behulp van het Rijk tussen de vijf- en zesduizend woningen kunnen worden gebouwd, onder meer in de Spoorzone. “Dit is fantastisch nieuws. Het biedt ons de kans om Roosendaal aantrekkelijker, leefbaarder en veiliger te maken”, aldus wethouder Martijn de Kort.

Erik Peeters Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De wethouder ziet de steun in de rug vanuit Den Haag als een erkenning van de koers die Roosendaal heeft ingezet. Daarbij gaat het volgens De Kort niet alleen om het bouwen van huizen, maar ook om de ambitie om de stad naar een ‘hoger plan te tillen’ door te investeren in voorzieningen, bereikbaarheid en werkgelegenheid. Volgens minister Elanor Boekholt-O’Sullivan is juist die brede aanpak een belangrijke reden om Roosendaal te helpen. “We zien dat het hier niet alleen om een wijk, maar om de hele stad gaat. Dat maakt het in Roosendaal echt anders”, benadrukte de minister maandag tijdens haar bezoek aan de stad. Hoe de steun van het Rijk precies wordt ingevuld, moet de komende tijd duidelijk worden. Roosendaal en het Rijk gaan hiervoor samen een plan maken. De Kort: “We hebben hier al ideeën bij. Het voordeel is dat het Rijk nu echt onze partner wordt. Voorheen had je met allerlei ministeries te maken, waarbij je steeds opnieuw je verhaal moest doen in de hoop dat ernaar geluisterd werd. Dat hoeft niet meer."

Hoeveel geld Roosendaal krijgt, is nog onduidelijk

Voor de in totaal 31 aangewezen locaties in ons land is 940 miljoen euro beschikbaar. Hoeveel daarvan naar Roosendaal gaat, is nog niet bekend. “We helpen de locaties met kennis, menskracht en geld. De verdeling wordt gemaakt op basis van wat er nodig is. Als Rijk zagen we al dat elke euro die hier wordt uitgegeven, heel bewust wordt besteed”, aldus Boekholt-O’Sullivan.

In Roosendaal wordt nu al volop gebouwd aan de nieuwe wijk Stadsoevers (foto: Erik Peeters)