Cathy vindt mysterieus album met trouwfoto's: wie zijn deze mensen?

Van wie is het trouwalbum dat Cathy van Wijnen uit Berlicum bij haar schoonvader thuis vond? Die vraag wil ze maar wat graag beantwoorden, maar de zoektocht wil nog niet echt vlotten. Ook al zijn er best wat aanwijzingen. "Er moet toch wel iemand zijn die deze mensen herkent?", denkt ze.

Marieke Smid Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Ruim drie jaar geleden werd de schoonvader van Cathy ziek. Hij woonde in Den Bosch. "In die periode zijn we gaan opruimen en hebben we meerdere fotoalbums gevonden", vertelt Cathy. "We hebben er toen verder niet echt naar gekeken." Later overleed hij, net zoals zijn moeder: de oma van Cathy's man dus. De familie kreeg toen nog meer fotoalbums en besloot de foto's eens te bekijken. "Toen vonden we dit trouwalbum. Ik dacht: wie is dit nu weer? Niemand in onze familie kende deze mensen. En we konden het niet meer vragen aan de vader en oma van mijn man." Zoektocht levert weinig op

Cathy besloot op zoektocht te gaan, ook omdat ze zelf fotograaf is. "Ik weet hoe kostbaar foto's zijn. Ze vertellen verhalen, bewaren herinneringen en geven een uniek kijkje in het leven van mensen en families uit een andere tijd. Ik zou dus niks liever willen dan het album teruggeven aan de eigenaar, maar dat is best lastig."

Vorig jaar stuurde de fotografe al wat mailtjes naar heemkundekringen en laatst deed ze nog een oproepje op Instagram. Ook dat leverde niks op. "Maar er moet toch wel iemand zijn die deze mensen herkent?" Bruiloft lijkt in Heusden

Vooral omdat er best wat aanwijzingen zijn. Volgens Cathy zou het fotoboek uit de jaren 70 of 80 moeten komen. Het album is groot, bruin van leer en heel compleet: er staan foto's in van het trouwfeest bij de mensen thuis, in een feestzaal en op straat. "De foto's zijn gemaakt op locaties die ons bekend voorkomen. We denken dat het in Heusden was", zegt Cathy. "Zo zien we de molen en de binnenhaven. En ik weet zeker dat ze zijn getrouwd in het stadhuis in Heusden." Ander opvallend detail: het bruidspaar heeft twee bruidsmeisjes die erg op elkaar lijken. "Ik denk dat het zomaar een tweeling kan zijn." Waar was het feest?

Op foto's is te zien dat er op de feestlocatie twee bordjes aan de muur hangen. Op eentje lijkt 'De Hut' te staan, op de ander 'Bar Dancing'. Tot 2018 zat partycentrum De Hut in Haarsteeg, inmiddels is het gesloten. Mogelijk was dat de plek waar het feest destijds werd gehouden.

Het bordje met 'Bar Dancing' aan de muur.

