Meterstanden komen niet binnen bij energieleveranciers om storing

Door een storing in een systeem bij netbeheerder Enexis worden er geen meterstanden meer doorgegeven aan energieleveranciers, meldt NU.nl. Daardoor zijn verbruiksoverzichten in apps van energiebedrijven niet actueel en ontvangen klanten mailtjes met waarschuwingen.

De storing is donderdag ontstaan, bevestigt een woordvoerder van Enexis aan NU.nl. De problemen met de doorgifte van meterstanden spelen alleen in het verzorgingsgebied van Enexis. Dat omvat Brabant, Limburg, Overijssel, Drenthe en Groningen.

"De meterstanden komen nog wel binnen bij Enexis, maar komen in een soort wachtrij te staan", meldt Enexis. "We hopen de storing in de nacht van woensdag op donderdag op te lossen met een software-update."