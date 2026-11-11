Robert werkt voor wereldsterren, maar één artiest bracht hem aan het huilen

Hij bouwt podia voor Coldplay, Metallica en Bruce Springsteen. Voor Robert Bagchus (52) uit Gemert is het de normaalste zaak van de wereld geworden. Hij komt de grootste artiesten backstage tegen en at zelfs eens vlak bij een van de Rolling Stones. Toch wist één wereldster hem tot tranen toe te raken. "Ik stond daar als grote vent te huilen."

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Robert reist de hele wereld over om podia op te bouwen voor grote concerten. Hij vertelde in het radioprogramma Afslag Zuid over zijn bijzondere werk. Zijn eerste klus was meteen voor Coldplay. Maar voordat hij zover was, moest hij wel het juiste netwerk opbouwen. "Je moet de juiste kruiwagen hebben, de juiste mensen", vertelt hij. Toen hij eenmaal met Coldplay mee mocht, was hij verkocht. "Dat is altijd wat ik wou. En nou zit ik er middenin." Een Rolling Stone aan het tafeltje naast je

Inmiddels is Robert wel wat gewend. Achter de schermen komt hij regelmatig wereldberoemde artiesten tegen. Maar een handtekening vragen of een selfie maken, doet hij niet. "Backstage is hun veilige haven. Daar lopen ze in het wild, om het zo maar te zeggen", vertelt hij. "Dat is een ongeschreven regel. Daar laat je ze gewoon met rust. Geen handtekeningen, geen fotootjes."

Niet iedere artiest gaat op dezelfde manier met de medewerkers om. Sommigen schermen zich helemaal af, anderen zoeken juist het gezelschap op. "Bij Metallica hebben we dezelfde catering. Dan zie je de zanger of gitarist voorbijlopen. En Bruce Springsteen is graag onder de mensen." Ook zat Robert ooit vlak bij een van de Rolling Stones te eten. "Een tafeltje verder zat Ron Wood."

Robert op tour met Metallica (foto: privë).

Huilen bij Bruce Springsteen

Hoewel Robert niet snel onder de indruk raakt van beroemde mensen, heeft één artiest toch een bijzonder plekje bij hem gekregen: Bruce Springsteen. Hij kende de muziek van de Amerikaanse zanger wel, maar had hem nog nooit live zien optreden. Vooral de momenten waarop Springsteen kinderen uit het publiek op het podium haalt, raakten hem. "Als je dan ziet dat zo'n klein kind alles kan meezingen", vertelt Robert. "Dan sta ik daar als grote vent wel te huilen. Prachtig, gewoon dat het zo mooi is." De hele wereld over

Voor zijn werk is Robert inmiddels door vrijwel heel Europa en Amerika gereisd. Ook werkte hij twee jaar geleden in Mexico-Stad. Het concertseizoen loopt voor hem meestal van april of mei tot september of oktober. Het mooiste vindt hij de mensen die hij onderweg ontmoet. "Wij komen als eerste op locatie en gaan als allerlaatste weg. Dus we zien het hele circus voorbijkomen. Dat is gewoon supergezellig." En Robert is voorlopig nog niet klaar met reizen. Volgend jaar mei staat opnieuw een reis naar Amerika op het programma. Dan gaat hij mee met Metallica. "Dat is altijd wat ik wilde", zegt hij over zijn werk. "En nou zit ik er middenin."