Veel huizen in Roosendaal en F-35's boven Gilze-Rijen: dit gebeurde vandaag

Duizenden woningen in Roosendaal in Best en F-35's boven vliegbasis Gilze-Rijen. Er gebeurde weer een hoop in de provincie. Dit zijn de vijf verhalen die je deze dinsdag gelezen moet hebben.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Roosendaal en Best krijgen rijkssteun om duizenden woningen sneller te bouwen. De gemeenten zijn aangewezen als Nationaal Grootschalige Woningbouwlocatie. In Roosendaal gaat het om vijf- tot zesduizend woningen die hierdoor versneld gebouwd kunnen worden. Minister Boekholt-O'Sullivan licht het besluit maandag toe in de gemeente. Lees hier het hele verhaal.

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Omwonenden van vliegbasis Gilze-Rijen kunnen van 16 tot 27 november geluidsoverlast verwachten. Defensie houdt oefening Agile Tiger waarbij F-35's meerdere keren per dag opstijgen. De eerste week vliegen de gevechtsvliegtuigen overdag tot 17.15 uur, de week erna ook 's avonds tot 23.15 uur. Check het hier.

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De trappistenabdij in Berkel-Enschot zegt het jaarlijkse kerstconcert af vanwege te hoge verwarmingskosten. Het is de tweede keer dat het concert niet doorgaat, eerder ging het in 2020 niet door vanwege corona. De abdij onderzoekt alternatieven zoals een zomerconcert en blijft goede doelen steunen via de Kloosterwinkel. Hier lees je hun verhaal.

De winterjas kan definitief uit de kast: het blijft deze week fris in Brabant. Afgelopen nacht vroor het op meerdere plekken aan de grond en ook de komende nachten daalt de temperatuur naar het vriespunt. Maandag wordt het overdag ongeveer 10 graden met veel zon, maar vanaf woensdag wordt het druilerig. Lees hier de volledige weersvoorspelling.

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Tot slot bereidt Grave zich voor op de landelijke sinterklaasintocht van 14 november. De gemeente verwacht 17.000 bezoekers in de historische binnenstad met smalle straten. Er komen vierduizend extra parkeerplaatsen en pendelbussen om de drukte in goede banen te leiden. De opbouw in de stad start maandag. Hier lees je het hele verhaal.