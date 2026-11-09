Ossenaar (46) dood gevonden: dit weten we tot nu toe

Het lichaam dat zaterdagavond werd gevonden bij een huis in het Limburgse Swolgen, is van een 46-jarige man uit Oss. Hij werd sinds donderdag vermist. Er lijkt ook een verband te zijn met een groot politieonderzoek in een bos bij het dorp Zeeland. Dit weten we tot nu toe.

Wilco Zonneveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De familie van de Ossenaar sloeg alarm nadat ze hem niet kon bereiken en zijn mobiele telefoon en identiteitsbewijs in zijn huis werden gevonden. De Stichting van Nederlands-Turkse Vrijwilligers riep zaterdag op om uit te kijken naar de man, die vader is van twee kinderen. Onderzoek in bos

In het bos bij Zeeland, bij de buurtschappen Kreitsberg en Duifhuis, begon de politie een groot onderzoek na een “nare en verdachte situatie”. De politie zette politiehonden en drones in. Ook medewerkers van de Forensische Opsporing en het Nederlands Forensisch Instituut deden onderzoek. Maandagochtend kamde de politie de grond met stokken af. Pas maandagmiddag gaf de politie het bos weer vrij. Volgens een buurtbewoner zou een groepje jongeren dat donderdag bij een groepsaccommodatie in de buurt verbleef, “iets gezien” hebben en de politie hebben gebeld. Een van de jongens zou uren in een politieauto hebben gezeten, zegt de man.