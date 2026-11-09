Ossenaar (46) dood gevonden: dit weten we tot nu toe
Het lichaam dat zaterdagavond werd gevonden bij een huis in het Limburgse Swolgen, is van een 46-jarige man uit Oss. Hij werd sinds donderdag vermist. Er lijkt ook een verband te zijn met een groot politieonderzoek in een bos bij het dorp Zeeland. Dit weten we tot nu toe.
De familie van de Ossenaar sloeg alarm nadat ze hem niet kon bereiken en zijn mobiele telefoon en identiteitsbewijs in zijn huis werden gevonden. De Stichting van Nederlands-Turkse Vrijwilligers riep zaterdag op om uit te kijken naar de man, die vader is van twee kinderen.
Onderzoek in bos
In het bos bij Zeeland, bij de buurtschappen Kreitsberg en Duifhuis, begon de politie een groot onderzoek na een “nare en verdachte situatie”. De politie zette politiehonden en drones in. Ook medewerkers van de Forensische Opsporing en het Nederlands Forensisch Instituut deden onderzoek. Maandagochtend kamde de politie de grond met stokken af. Pas maandagmiddag gaf de politie het bos weer vrij.
Volgens een buurtbewoner zou een groepje jongeren dat donderdag bij een groepsaccommodatie in de buurt verbleef, “iets gezien” hebben en de politie hebben gebeld. Een van de jongens zou uren in een politieauto hebben gezeten, zegt de man.
Dezelfde buurtbewoner vond het ook opvallend dat er mysterieuze kuilen in het bos bij Zeeland waren. In augustus ontdekte hij de eerste kuil. Twee weken geleden was er opnieuw een kuil, van 1,50 meter bij 80 centimeter. “Zeker groot genoeg om iets in te dumpen”, zei hij eerder. Volgens hem vond de politie dit “waardevolle informatie”.
Zoektocht naar auto
De politie vroeg buurtbewoners donderdag en vrijdag om camerabeelden, vooral van tussen vier en zes uur ‘s middags. Ook zocht de politie specifiek naar een lichtkleurige Volvo.
Sinds vrijdag deed de politie ook onderzoek bij een huis in Swolgen. Daar werd een 46-jarige man aangehouden die volgens dagblad De Limburger oorspronkelijk uit Oss kwam. Op de oprit stond een lichtkleurige Volvo.
Zaterdagavond werd bij dat huis het lichaam van de vermiste Ossenaar gevonden. Volgens de krant lag het in de tuin. Het slachtoffer was met geweld om het leven gebracht.
Verdachte en slachtoffer
De verdachte en het slachtoffer zouden elkaar kennen, schrijft De Limburger. Veel is nog onduidelijk, bijvoorbeeld of er een conflict was tussen de twee en wat de rol van de verdachte precies is.
In 2024 werd de verdachte al eens aangehouden omdat er een hennepkwekerij werd gevonden in het huis. Volgens de krant stond het slachtoffer eerder voor de rechter in zaken over mishandeling en rijden onder invloed.
Het slachtoffer kwam ook weleens bij een moskee in Oss. De moskee heeft op Instagram een overlijdensbericht gezet, waarin staat dat er “met diepe droefheid kennisgenomen werd van het overlijden”.