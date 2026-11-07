Mysterieuze kuilen en politieonderzoek houden bewoners van Zeeland bezig

Het politieonderzoek naar mysterieuze kuilen en omcirkelde plekken houdt buurtbewoners in Zeeland bezig sinds zaterdagochtend bekend is dat het waarschijnlijk heeft te maken met een misdrijf. "De politie is ook op zoek naar een auto", vertelt iemand uit het dorp. En een buurman vult aan dat de politie "op zoek is naar camerabeelden".

In het buitengebied aan de Rustvenseweg worden zaterdag sporen bewaakt en de omgeving is op drie plekken afgezet. Op een van die plekken is iets van de grond geschraapt of omcirkeld. Beveiligers houden voorbijgangers tegen. De politie doet sinds donderdag onderzoek naar "nare" en "verdachte" omstandigheden .

Speurhonden werden vrijdag ingezet om door het bos heen te gaan. Ook medewerkers van de Forensische Opsporing en Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn betrokken bij het onderzoek. De politie wil zaterdagmiddag niet zeggen wat er precies aan de hand is.

Nieuwe kuil

Volgens buurtbewoners dook in augustus een eerste kuil op. "Dat vonden we bijzonder, maar verder niet verontrustend." Twee weken geleden was er ineens een nieuwe kuil. "Van een meter vijftig bij tachtig centimeter. Zeker groot genoeg om iets in te dumpen."