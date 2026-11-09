Fenne (17) ontwierp in de les een koepel, nu staat hij op Glow

Een kunstwerk van de 17-jarige Fenne Dinsbach staat op lichtfestival Glow in Lieshout. Het begon als een project in de les handvaardigheid op Commanderij College Het Macropedius in Gemert. Haar docent vond het zo leuk dat ze contact opnam met de organisatie van Glow.

Fenne moest een zogeheten folly ontwerpen. “Een folly is een gebouw zonder functie. Dus het is puur decoratief”, zegt ze. Glow is altijd een Eindhovens evenement geweest, maar het festival slaat zijn vleugels ook uit naar omliggende gemeenten, zoals Best, Oirschot, Helmond, Laarbeek en Veldhoven. In Lieshout, dat onder de gemeente Laarbeek valt, staat nu de folly van Fenne en haar docent Femke Engelen.

De oranje koepel was eerst nog klein. Maar toen won Fenne een wedstrijd van een festival in Norg. Met het prijzengeld mocht ze de koepel in het groot nabouwen. Dat deed ze samen met Engelen, en dat viel nog niet mee. “Het was wel stress”, zegt Fenne. “We wisten niet of hij goed zou blijven staan.”

Fenne stond in Norg als enige 17-jarige tussen de professionele architecten en kunstenaars. “Het was heel leuk om ze te ontmoeten, ze vonden het heel origineel.” De koepel geeft zelf geen licht en was eigenlijk niet ontworpen voor een lichtfestival. Maar door er licht op te zetten, krijgt de folly een warme gloed.

Onder de koepel staat een blok waar mensen op kunnen gaan zitten. “Je komt in een andere wereld terecht”, zegt Fenne. “De koepel staat voor het leven en hoe het verandert. De lijnen die erin zijn gegraveerd, zijn verhaallijnen. Het blok waar mensen op zitten, zijn de normen en waarden waar je in je leven aan vasthoudt.”

Een doordacht project dus. En na een paar dagen Glow is het al een succes. “Ik heb al veel mensen zien staan”, zegt Fenne. “Ze gebruiken het vooral als plek om een foto te maken. Kinderen rennen eromheen. Mensen zijn heel positief en willen er meer van weten.”

Het graveren van de verhaallijnen was veel werk. “Dat hebben we met een Dremel gedaan”, zegt Fenne. “Mijn vriendinnen en ik hebben er uren aan besteed, het duurde zo lang. Uiteindelijk is de koepel een heel teamwork geworden en niet meer alleen van mij.”

De koepel heeft ook nog een tijdje bij Fenne thuis gestaan. “Maar daar zijn we hem zat”, lacht ze. “Hij neemt erg veel ruimte in beslag.” Na Glow gaat de koepel terug naar de school, waar hij misschien in de tuin komt te staan.