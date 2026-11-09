Daar is ie dan, de eerste carnavalsfilm: 'Zuipen, dat kan ik wél'

Bekende Brabanders liepen maandagavond in Tilburg over de rode loper voor de première van de film Carnaval. In hun mooiste carnavalsoutfits vertelden ze Omroep Brabant waarom het belangrijk is dat er (eindelijk) een film is over het Brabantse volksfeest.

Daan Daniëls Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De film draait om vier vrienden, gespeeld door Huub Smit, Tim Haars, Guido Pollemans en Fresku. Zij kijken al een jaar uit naar carnaval. Het ultieme feest barst los, totdat een van de mannen plots oog in oog staat met zijn dochter van 12, van wie hij het bestaan niet eens wist. Of hij even op haar wil passen. Op de rode loper verschijnt ook Guus Meeuwis. De zanger, gekleed in een Schotse kilt in Brabantse kleuren, heeft een klein rolletje in de film. “Ik vind het zo gek dat het eigenlijk nog niet eerder gebeurd is”, zegt Meeuwis. Hij bedoelt dat er nooit eerder een échte carnavalsfilm is gemaakt. Belangrijk feest

Monic Hendrickx (in een apenonesie) en Henry van Loon zijn er ook bij. Logisch, want zij zijn ook te zien in de film. “Carnaval is voor veel mensen toch wel een belangrijk feest”, zegt Hendrickx. “Er valt best wel meer over te vertellen dan alleen maar ‘carnavallen’. In mijn jeugd in Deurne ging ik heel veel. Dan gingen we naar de Rode Leeuw. Niet met carnavalsmuziek, maar we gingen wel los.”

Van Loon, opgegroeid in Oirschot, vindt het vooral een mooi feest en daarom logisch dat er een film van is gemaakt. “Er wordt natuurlijk ook best veel gezopen, maar het is een verbindend feest. De sleutel van de stad of het dorp wordt aan de prins carnaval gegeven. Dus eigenlijk heeft het volk het even voor het zeggen. Dat vind ik wel een mooie gedachte.” Fantastisch thema

Leo Alkemade mag in ‘zijn’ Tilburg natuurlijk niet ontbreken. In een kiel en met de carnavalssjaal in Tilburgse kleuren is hij klaar voor de première. “Het is natuurlijk een fantastisch thema om een film over te schrijven. Ik vind het eigenlijk nog laat dat er nooit iemand eerder met dit fantastische idee is gekomen”, lacht Alkemade.

De film 'Carnaval' gaat op 11 november in première (foto: Boas van Milligen Bielke).

Waarom heeft hij het zelf eigenlijk niet bedacht? “Dat komt misschien omdat ik carnaval heel leuk vind voor de mensen die het heel leuk vinden. Zelf ben ik er niet zo heel goed in. Ik trek wel een jasje aan, loop even mee tot het station, drink een blikje bier en dan loop ik weer naar huis. Carnaval is verbroedering, is gemoedelijkheid, is samen zijn en liederen zingen. Zuipen, dat kan ik wél”, zegt hij met een grijns. Cultureel erfgoed

Zangeres Corry Konings loopt eveneens over de rode loper. “Wij zijn als Brabanders trots dat we van carnaval houden. De een gaat dan helemaal verkleed, de ander komt in zijn dikke jas naar de optocht kijken. En in Tilburg hebben we een hele mooie”, zegt ze. Christel de Laat weet wel waarom carnaval een eigen film verdient. “Allereerst: het is cultureel erfgoed. Ten tweede is vijf dagen te kort en het is het allermooiste feest dat er is.”