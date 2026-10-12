Nieuwe carnavalsfilm van New Kids belooft chaos: 'Ultieme feelgood'

De hype rondom de nieuwe film Carnaval kan beginnen. De makers van New Kids beloven chaos en gekte op het witte doek. Ze kwamen maandag voor een persmoment samen in, jawel, Amsterdam. "Welkom in de hoofdstad van carnaval: Amsterdam", grapt regisseur Flip van der Kuil.

Worstenbroodjes, carnavalsversiering en Brabant-vlaggetjes, het is allemaal uit de kast getrokken. Maar toch: waarom een persmoment voor een film over carnaval in een kroeg midden in de Jordaan? "Dat wilde ik ook niet. De pers is niet zo'n fan van reizen naar Brabant blijkbaar", verklaart hij. Maar eerlijk is eerlijk: de première is straks wel in Tilburg. Ook zijn veel scènes gedraaid in onze mooie provincie.

"Carnaval is zo gruwelijk. Even helemaal niks! Het is het perfecte kleurplaatje voor al onze comedy, chaos en lang leve de lol!", verklaart de regisseur de keuze voor een film over ons mooie Brabantse feestje.

Niet normaal over straat

De New Kids-regisseur kan sinds een paar jaar weer ongestoord carnaval vieren. "Dat was niet te doen na New Kids. Elke twee meter was het chaos." Door het succes van de film werd hij overal herkend en kon hij niet meer normaal over straat. "Gelukkig zie ik er nu uit als een oude man. Het probleem is dus opgelost." Nu kan hij weer gewoon meedoen aan het feest. Tijdens carnaval maakte hij zelfs aantekeningen voor zijn film.