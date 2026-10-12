Nieuwe carnavalsfilm van New Kids belooft chaos: 'Ultieme feelgood'
De hype rondom de nieuwe film Carnaval kan beginnen. De makers van New Kids beloven chaos en gekte op het witte doek. Ze kwamen maandag voor een persmoment samen in, jawel, Amsterdam. "Welkom in de hoofdstad van carnaval: Amsterdam", grapt regisseur Flip van der Kuil.
Worstenbroodjes, carnavalsversiering en Brabant-vlaggetjes, het is allemaal uit de kast getrokken. Maar toch: waarom een persmoment voor een film over carnaval in een kroeg midden in de Jordaan? "Dat wilde ik ook niet. De pers is niet zo'n fan van reizen naar Brabant blijkbaar", verklaart hij. Maar eerlijk is eerlijk: de première is straks wel in Tilburg. Ook zijn veel scènes gedraaid in onze mooie provincie.
"Carnaval is zo gruwelijk. Even helemaal niks! Het is het perfecte kleurplaatje voor al onze comedy, chaos en lang leve de lol!", verklaart de regisseur de keuze voor een film over ons mooie Brabantse feestje.
Niet normaal over straat
De New Kids-regisseur kan sinds een paar jaar weer ongestoord carnaval vieren. "Dat was niet te doen na New Kids. Elke twee meter was het chaos." Door het succes van de film werd hij overal herkend en kon hij niet meer normaal over straat. "Gelukkig zie ik er nu uit als een oude man. Het probleem is dus opgelost." Nu kan hij weer gewoon meedoen aan het feest. Tijdens carnaval maakte hij zelfs aantekeningen voor zijn film.
De film draait om vier vrienden, gespeeld door Huub Smit, Tim Haars, Guido Pollemans en Fresku. Zij kijken al een jaar uit naar carnaval. Het ultieme feest barst los, totdat een van de mannen plots oog in oog komt te staan met zijn twaalfjarige dochter, van wie hij het bestaan niet eens wist. Of hij even op haar wil passen.
Ook Henry van Loon en Guus Meeuwis schitteren in de film. "Guus Meeuwis is heel goed gecast als Guus Meeuwis. Het is toch spannend, een niet-acteur die gaat acteren", vertelt de Eindhovense acteur Huub Smit, die zelf volkszanger Tinus speelt. "Hij deed het heel naturel en realistisch tof!"
'Klootzak-versie Guus'
"Guus speelt de klootzak-versie van zichzelf. Normaal is hij de ideale schoonzoon", vervolgt Huub. "Nu duwt hij fans weg en vindt hij het vervelend als er een biertje valt." Eerder kondigde Jan Biggel zelf aan dat hij een rolletje had in de film, maar dat had hij nog niet mogen zeggen. Zijn rol ging dus niet door.
De Eindhovense rapper Fresku: "Het is de ultieme feelgood. Carnaval is het thema dat iedereen van begin tot eind aan het lachen maakt en een vrolijk gevoel geeft."
De film draait vanaf de elfde van de elfde (11 november) in de bioscoop. En natuurlijk zit hij vol chaos en explosies: