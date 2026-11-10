Kabinet: behoud van dorp Moerdijk is haalbaar

Als het aan het kabinet ligt, blijft Moerdijk bestaan. Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat) deelt in een brief aan de Tweede Kamer nieuwe inschattingen van de ruimte die ontwikkelingen rond het dorp innemen. Het scenario waarin Moerdijk behouden blijft, is "haalbaar", concludeert de CDA'er.

Een definitieve keuze maakt De Bat nog niet. Daarvoor moet onder meer nog duidelijk worden hoe het gebied leefbaar kan blijven en wat het perspectief van de industrie rond Moerdijk is. Van 450 naar 200 hectare

De landelijke overheid gaat in de buurt van Moerdijk geen extra ruimte zoeken voor nieuwe circulaire bedrijven. "Hiervoor moet worden uitgeweken naar andere gebieden in Nederland die daarvoor gereserveerd zijn", schrijft De Bat. Hij zet ook niet in op een grote uitbreiding van de haven van Moerdijk. De staatssecretaris somt meer ontwikkelingen op die de vraag naar ruimte in de omgeving kleiner zouden maken. Ontwikkelingen van het energiesysteem en de industrie hebben volgens De Bat minder plek nodig, batterijen worden efficiënter en de ambities voor waterstof zijn kleiner geworden. Het beslag op de ruimte zou al met al "significant lager" zijn.

Onder de streep is nog zo'n 200 hectare nodig, schat De Bat in. Dat was eerst 450 hectare. Bij omliggende gemeenten wordt de vraag naar ruimte ook niet groter.

Welke projecten gaan niet door, waardoor er minder ruimte nodig is? De plannen voor circulaire economie kunnen op een andere plek in Nederland komen

De uitbreiding van de haven van Moerdijk is van de baan

De overige ontwikkelingen rond energie en industrie hebben minder ruimte nodig dan gedacht Waarom kan dit? Het kabinetsbeleid is veranderd op meerdere punten. Zoals: Er worden efficiëntere batterijen ingezet

Er wordt minder inzet op waterstof