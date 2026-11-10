Kabinet: behoud van dorp Moerdijk is haalbaar
Als het aan het kabinet ligt, blijft Moerdijk bestaan. Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat) deelt in een brief aan de Tweede Kamer nieuwe inschattingen van de ruimte die ontwikkelingen rond het dorp innemen. Het scenario waarin Moerdijk behouden blijft, is "haalbaar", concludeert de CDA'er.
Een definitieve keuze maakt De Bat nog niet. Daarvoor moet onder meer nog duidelijk worden hoe het gebied leefbaar kan blijven en wat het perspectief van de industrie rond Moerdijk is.
Van 450 naar 200 hectare
De landelijke overheid gaat in de buurt van Moerdijk geen extra ruimte zoeken voor nieuwe circulaire bedrijven. "Hiervoor moet worden uitgeweken naar andere gebieden in Nederland die daarvoor gereserveerd zijn", schrijft De Bat. Hij zet ook niet in op een grote uitbreiding van de haven van Moerdijk.
De staatssecretaris somt meer ontwikkelingen op die de vraag naar ruimte in de omgeving kleiner zouden maken. Ontwikkelingen van het energiesysteem en de industrie hebben volgens De Bat minder plek nodig, batterijen worden efficiënter en de ambities voor waterstof zijn kleiner geworden. Het beslag op de ruimte zou al met al "significant lager" zijn.
Onder de streep is nog zo'n 200 hectare nodig, schat De Bat in. Dat was eerst 450 hectare. Bij omliggende gemeenten wordt de vraag naar ruimte ook niet groter.
Welke projecten gaan niet door, waardoor er minder ruimte nodig is?
- De plannen voor circulaire economie kunnen op een andere plek in Nederland komen
- De uitbreiding van de haven van Moerdijk is van de baan
- De overige ontwikkelingen rond energie en industrie hebben minder ruimte nodig dan gedacht
Waarom kan dit?
Het kabinetsbeleid is veranderd op meerdere punten. Zoals:
- Er worden efficiëntere batterijen ingezet
- Er wordt minder inzet op waterstof
Duidelijkheid
Een jaar geleden stemde de gemeenteraad van Moerdijk in met het verdwijnen van het dorp. Kort daarna, in december vorig jaar, zouden betrokken overheden een besluit nemen, maar dat werd een halfjaar uitgesteld.
Vervolgens kwam er toch weer een scenario in beeld waarbij het dorp kan blijven bestaan. Het kabinet gaat nu uit van "de onderkant van de eerder vastgestelde bandbreedtes", waardoor er mogelijk ruimte zou moeten overblijven voor het dorp.
"Inwoners van het dorp Moerdijk en de omliggende regio vragen terecht al langere tijd om duidelijkheid", aldus De Bat. Vorige week wilde de staatssecretaris tegen het ANP niet zeggen wanneer hij een besluit neemt, en ook in zijn brief meldt hij dat niet.
Moerdijk
Het dorp Moerdijk dreigt te verdwijnen. Volgens de gemeente is het opheffen van het dorp onvermijdelijk door de uitbreiding van het haven- en industrieterrein en de komst van nieuwe energievoorzieningen. Dat besluit zou grote gevolgen hebben voor het dorp en zijn inwoners.
Hier lees je alle verhalen over het verdwijnen van het dorp Moerdijk.