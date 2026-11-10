Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Man overleden na ernstig bedrijfsongeval bij VDL in Valkenswaard

Aangepast
Veel hulpdiensten naar VDL na ernstig ongeluk met schaarlift (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
Veel hulpdiensten naar VDL na ernstig ongeluk met schaarlift (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

De man die vorige week dinsdag zwaargewond raakte bij een bedrijfsongeval bij VDL Bus & Coach in Valkenswaard, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het bedrijf aan Omroep Brabant.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man zou dinsdagochtend met zijn nek bekneld zijn geraakt tussen een schaarlift, een soort hoogwerker, en een balk aan het plafond. Verschillende hulpdiensten kwamen naar het bedrijventerrein

Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat het nieuws is ingeslagen als een bom. "Zowel bij de collega's in Valkenswaard als daarbuiten."

De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk. "Dat onderzoek loopt nog, dus daar kunnen wij nog niets over kwijt", zegt de woordvoerder van VDL.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.