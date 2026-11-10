Man overleden na ernstig bedrijfsongeval bij VDL in Valkenswaard

De man die vorige week dinsdag zwaargewond raakte bij een bedrijfsongeval bij VDL Bus & Coach in Valkenswaard, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt het bedrijf aan Omroep Brabant.

De man zou dinsdagochtend met zijn nek bekneld zijn geraakt tussen een schaarlift, een soort hoogwerker, en een balk aan het plafond. Verschillende hulpdiensten kwamen naar het bedrijventerrein .

Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat het nieuws is ingeslagen als een bom. "Zowel bij de collega's in Valkenswaard als daarbuiten."

De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeluk. "Dat onderzoek loopt nog, dus daar kunnen wij nog niets over kwijt", zegt de woordvoerder van VDL.