Moerdijkers opgelucht maar kritisch: 'Decennium om vertrouwen te winnen'

Het nieuws dat het kabinet inzet op het behoud van Moerdijk komt niet als een enorme verrassing voor de bewoners van het dorp. Maar of er na precies een jaar een einde komt aan alle onzekerheid? "In 2013 stonden we hier ook. Het kost minimaal een decennium om het vertrouwen nu weer terug te winnen."

Wim Heesterbeek Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het kabinet zet in op het behoud van Moerdijk, zo werd dinsdag duidelijk. Staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het scenario waarin Moerdijk behouden blijft volgens hem "haalbaar" is. Een jaar geleden werd duidelijk dat wat de gemeente betreft het verdwijnen van het dorp op termijn onvermijdelijk is. Het Rijk en de provincie waren minder stellig. Inmiddels blijkt dat de industrie- en energieplannen ook met minder ruimte toe kunnen, en is de kans groot dat Moerdijk kan blijven bestaan.

'Zagen het aankomen'

"We zagen het al een tijdje aankomen", zegt Pim Meijer. Hij vertegenwoordigt de dorpsbewoners. Dat de opgave ook wel wat kleiner kon dan gedacht, hadden de Moerdijkers de afgelopen maanden al wel begrepen.

Vanwaar dat vertrouwen? "Dat dat scenario serieus onderzocht wordt, geeft hoop", zegt hij. "En het Rijk heeft uiteindelijk het laatste woord, dus dat alle ballen op dat scenario gingen was niet zomaar een stap." Al erkent hij ook dat er nog veel onduidelijk is. "We zijn voorzichtig optimistisch, met nog een hoop vraagtekens."

Garanties voor toekomst

In de Kamerbrief ziet Meijer redenen voor dat optimisme. "Ik lees bijvoorbeeld dat de hele opgave rond de circulaire economie weggaat uit Moerdijk. Als dat definitief wordt, dan heb je zekerheid." Ook de grootschalige uitbreiding van de haven is van de baan, tot opluchting van inwoners. Wel wil hij garanties dat er in de nabije toekomst niet weer opeens iets anders wordt besloten.

Reactie gemeente De gemeente Moerdijk is voorzichtig positief over de Kamerbrief. "Het is een goede eerste stap", zegt een woordvoerder. "De verlenging van de Moerdijkregeling geeft inwoners in ieder geval zekerheid tot en met 2029." Tegelijkertijd benadrukt hij dat veel nog moet worden uitgewerkt. "Wat nu in de brief staat, moet uiteindelijk ook echt concreet worden. Het enige wat nu echt vastligt, is de verlenging van de regeling. Voor de rest wordt nog onderzocht hoeveel ruimte nodig is en wat dat betekent voor het dorp."

'Te vroeg naar buiten'

De gang van zaken roept ook de vraag op waar we het afgelopen jaar nou precies mee bezig zijn geweest. "Het is een jaar vol verwijten tussen verschillende overheden geweest", vindt Meijer. Hij vindt dat de plannen veel te vroeg naar buiten zijn gebracht. "Zolang de opgave niet helemaal zeker is, zou ik het nog niet aan de grote klok hangen." "Dit gaat echt over heel wezenlijke dingen voor de mensen uit Moerdijk." Hij noemt bewoners die last hebben van stress en fysieke klachten door de situatie. "Dat is natuurlijk vreselijk."