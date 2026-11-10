Dönerzaak station Den Bosch wil na brand open op Elfde van de Elfde

The Döner Company op het station in Den Bosch wil woensdag gewoon open, ondanks een brand maandagnacht. Dat is goed nieuws voor wie de Elfde van de Elfde viert, als de stad verandert in Oeteldonk. En laten carnavalsvierders dan nou net snakken naar een vette hap.

Rook in station Het vuur ontstond rond kwart voor zes ‘s nachts in een koeling onder de toonbank. De brandweer riep snel extra hulp op en zette een deel van het plein af.

Het is dinsdagmorgen een droevige aanblik op het drukke station: de deur van de gesloten dönerzaak wordt na de brand dichtgetimmerd.

De rook trok het station binnen, waardoor verschillende brandalarmen afgingen. Treinen en bussen bleven gewoon rijden, maar reizigers hadden wel last van de brand.

Even leek het erop dat The Döner Company dicht zou blijven op een van de drukste dagen van het jaar. Woensdag, op de Elfde van de Elfde, verwacht de NS zo’n 80.000 carnavalsvierders. Zij vieren samen de start van het carnaval op De Parade.

'Proberen alle beschadigde apparatuur te vervangen'

Aan het eind van de ochtend heeft een medewerker van de dönerzaak goed nieuws. “We proberen alle beschadigde apparatuur vandaag te vervangen, zodat we morgen gewoon weer open kunnen”, zegt de man opgelucht. Hij wil anoniem blijven.

Ook de Albert Heijn op het station heeft rookschade en is nog dicht. Volgens de bedrijfsleider hoopt de supermarkt “later op de dag alsnog de deuren te openen”.