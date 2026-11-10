Weduwe Tarwekamp: 'Mijn kinderen en ik zijn voor altijd veroordeeld'
In de rechtbank in Den Haag spreken dinsdag negentien slachtoffers en nabestaanden over de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Daarbij kwamen op 7 december 2024 zes mensen om het leven en raakten vijf mensen gewond. Woensdag worden de overige vijftien slachtofferverklaringen voorgelezen.
Bij de explosie in de bruidsmodezaak in december 2024 kwamen zes mensen om het leven. Voor de zaak werden Moshtag B., die opgroeide in Roosendaal en de ex-vriend is van de eigenaresse van de bruidszaak, de Roosendaalse neven Mourad B. en Ilyas B. en de uit Oosterhout afkomstige Adil A. opgepakt.
De vermoedelijke opdrachtgever is Moshtag B. (35). Hij zou wraak hebben willen nemen op zijn ex-vriendin door haar bruidswinkel te vernielen.
'Moeite om moed en woorden te vinden'
De voorzitter van de rechtbank sprak aan het begin van de derde zittingsdag de nabestaanden en slachtoffers in de zaal toe. De rechtbank verwacht dat het moeilijke en emotionele dagen worden, zei de voorzitter. "We hebben daar begrip voor."
De rechter zei dat veel slachtoffers en nabestaanden lang naar dit moment hebben uitgekeken, maar er ook tegenop zien, omdat de verwoestende explosie grote gevolgen voor hen heeft gehad.
"Ik had moeite om moed, woorden en kracht te vinden. Het verhaal is zo onwerkelijk dat ik soms denk dat het een nare droom is", zei de eerste spreekster, die door de ramp weduwe werd.
"Helaas zijn al die gruwelijke details en beelden, die voor jullie zijn vastgelegd in dossiers en verslagen, voor mij vastgelegd in mijn hoofd en mijn ziel. Ik weet nu dat ze me tot mijn laatste ademtocht zullen achtervolgen om me eraan te herinneren dat dit onze waarheid is."
'Hebben zijn leven gestolen'
Ze bleef na de ramp achter met drie kinderen. "Ze hebben zijn leven, zijn ziel en zijn toekomst van hem gestolen", zei ze over haar man. "En daarmee hebben ze ook de kindertijd van mijn kinderen, de liefde van mijn leven en de toekomst die we als gezin hadden uitgestippeld, gestolen."
De vrouw vroeg de rechtbank om de verdachten een levenslange gevangenisstraf op te leggen. "Ik vraag niet om wraak. Ik vraag om gerechtigheid", zei ze. "Mijn kinderen en ik zijn veroordeeld om voor altijd met de gevolgen van deze daad te leven."