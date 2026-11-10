Weduwe Tarwekamp: 'Mijn kinderen en ik zijn voor altijd veroordeeld'

In de rechtbank in Den Haag spreken dinsdag negentien slachtoffers en nabestaanden over de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Daarbij kwamen op 7 december 2024 zes mensen om het leven en raakten vijf mensen gewond. Woensdag worden de overige vijftien slachtofferverklaringen voorgelezen.

Ron Vorstermans Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Bij de explosie in de bruidsmodezaak in december 2024 kwamen zes mensen om het leven. Voor de zaak werden Moshtag B., die opgroeide in Roosendaal en de ex-vriend is van de eigenaresse van de bruidszaak, de Roosendaalse neven Mourad B. en Ilyas B. en de uit Oosterhout afkomstige Adil A. opgepakt. De vermoedelijke opdrachtgever is Moshtag B. (35). Hij zou wraak hebben willen nemen op zijn ex-vriendin door haar bruidswinkel te vernielen. 'Moeite om moed en woorden te vinden'

De voorzitter van de rechtbank sprak aan het begin van de derde zittingsdag de nabestaanden en slachtoffers in de zaal toe. De rechtbank verwacht dat het moeilijke en emotionele dagen worden, zei de voorzitter. "We hebben daar begrip voor."